ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yönelik yaptırımlar önemli ölçüde güçlendirilecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımların önemli ölçüde güçlendirileceğini açıkladı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg

Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra veya yarın sabah ilk iş olarak, Rusya'ya yönelik önemli yaptırımların güçlendirileceğini duyuracağız" dedi.Çarşamba günü, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya karşı üç yeni yasa tasarısını onaylamıştı. Bunlardan ilki, Rusya'nın terörü destekleyen devletler listesine alınmasını öngörüyor. İkincisi, Çin'e yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasını hedefliyor. Üçüncü tasarı ise, her 90 günde bir, ABD'deki Rus varlıklarının Kiev'e devredilmesini öngörüyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.

