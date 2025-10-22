https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/abd-hazine-bakani-bessent-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-onemli-olcude-guclendirilecek-1100402685.html
ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yönelik yaptırımlar önemli ölçüde güçlendirilecek
ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yönelik yaptırımlar önemli ölçüde güçlendirilecek
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımların önemli ölçüde güçlendirileceğini açıkladı. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T23:39+0300
2025-10-22T23:39+0300
2025-10-22T23:36+0300
dünya
scott bessent
abd hazine bakanlığı
abd
rusya
batı
yaptırım
kiev
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra veya yarın sabah ilk iş olarak, Rusya'ya yönelik önemli yaptırımların güçlendirileceğini duyuracağız" dedi.Çarşamba günü, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya karşı üç yeni yasa tasarısını onaylamıştı. Bunlardan ilki, Rusya'nın terörü destekleyen devletler listesine alınmasını öngörüyor. İkincisi, Çin'e yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasını hedefliyor. Üçüncü tasarı ise, her 90 günde bir, ABD'deki Rus varlıklarının Kiev'e devredilmesini öngörüyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
abd
rusya
batı
kiev
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
scott bessent, abd hazine bakanlığı, abd, rusya, batı, yaptırım, kiev, çin
scott bessent, abd hazine bakanlığı, abd, rusya, batı, yaptırım, kiev, çin
ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yönelik yaptırımlar önemli ölçüde güçlendirilecek
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımların önemli ölçüde güçlendirileceğini açıkladı.
Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra veya yarın sabah ilk iş olarak, Rusya'ya yönelik önemli yaptırımların güçlendirileceğini duyuracağız" dedi.
Çarşamba günü, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya karşı üç yeni yasa tasarısını onaylamıştı. Bunlardan ilki, Rusya'nın terörü destekleyen devletler listesine alınmasını öngörüyor. İkincisi, Çin'e yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasını hedefliyor. Üçüncü tasarı ise, her 90 günde bir, ABD'deki Rus varlıklarının Kiev'e devredilmesini öngörüyor.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.