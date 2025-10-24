https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ab-liderler-zirvesi-sonrasi-costa-ab-onumuzdeki-iki-yil-ukraynanin-acil-finansal-ihtiyaclarini-1100436202.html

AB liderler zirvesi sonrası Costa: AB önümüzdeki iki yıl Ukrayna’nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamaya kararlı

AB liderler zirvesi sonrası Costa: AB önümüzdeki iki yıl Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamaya kararlı

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, önümüzdeki iki yıl boyu Ukrayna'ya finansman sağlamaya kararlı olduklarını açıklarken, finansman sağlamak için Rusya...

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 2026-2027 yıllarında Ukrayna’ya finansman sağlamak için Rusya Merkez Bankası varlıklarının kullanılmasına dair herhangi bir açıklama yapmadı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Eylül ayında, Ukrayna’ya yeni bir kredi sağlanmasının dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden yapılmasını önermişti. Bu konu, 23-24 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde tartışmanın merkezindeydi.Paylaşımda, “Bugün Avrupa Konseyi önemli bir mesaj verdi: AB, önümüzdeki iki yıl boyunca Ukrayna’nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıdır; bu, askeri ve savunma çabalarının desteklenmesini de kapsıyor” denildi.Ekim ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Ukrayna’ya Rusya tarafından tazminat ödenmesi önerilerinin gerçeklikten uzak olduğunu ve Brüksel’in uzun süredir Rus varlıklarını ‘çalmakla’ uğraştığını belirtmişti.Costa, AB zirvesi sonrası ayrıca, Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarında çatışmak zorunda kalabileceğini ihtimalini göz ardı etmediğini ve bu nedenle AB’nin gerekli finansmanı sağlayacağını “Ukrayna’ya gerekli desteği, ihtiyaç duyulduğu sürece sürdüreceğimizi ve 2026 ve 2027 yıllarında adil ve kalıcı bir barış için devam edebilmesi amacıyla finansman sağlayacağımızı teyit ettik” sözleriyle ifade etti.Bunun yanı sıra Costa, Rusya varlıklarının Ukrayna için kullanımına ilişkin kararın Aralık ayında alınmasını beklediğini ve Avrupa Komisyonu’na ‘teknik konuları’ çözme görevi verildiğini açıkladı. Avrupa Konseyi Başkanı, “Avrupa Komisyonu’na, bu teknik konuları çözmeye devam etmesini ve Aralık’ta yeniden AB zirvesine gelerek nihai kararı almasını talep ettik. Çalışma yemeğimiz sırasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve Eurogroup Başkanı ile de bu konuları görüştük. Pozisyonları açık: Birincisi, Komisyon tarafından önerilen karar, Avrupa yasaları ve uluslararası hukukla uyumludur. İkincisi, tüm teknik konular çözülebilir” dedi.

