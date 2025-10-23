https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zamanin-insanlar-icin-yuzde-9-daha-yavas-aktigi-yer-kesfedildi-1100420003.html
Zamanın insanlar için yüzde 9 daha yavaş aktığı yer keşfedildi
Zamanın insanlar için yüzde 9 daha yavaş aktığı yer keşfedildi
Sputnik Türkiye
Spor salonunda egzersiz yaparken zamanın bir türlü geçmediğini mi düşünüyorsunuz? Bilim insanlarına göre bu sadece bir his değil. Detaylar haberde...
2025-10-23T14:58+0300
2025-10-23T14:58+0300
2025-10-23T14:58+0300
yaşam
zaman
genel görelilik teorisi
albert einstein
bisiklet
bisiklet kullanımı
spor
egzersiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100179276_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fe14a74fa90357362ccbb15776d10057.jpg
Araştırmaya göre, sabit bisiklet kullanan 33 katılımcıdan her biri 4 bin metrelik parkuru tamamlarken belirli aralıklarla 30 saniyelik süreleri tahmin etmeleri istendi.Katılımcılar, gerçek zamandan ortalama yüzde 8-9 daha kısa bir zaman dilimini ‘30 saniye’ olarak algıladı. Yani egzersiz sırasında zaman onlara daha yavaş akıyormuş gibi geldi.Araştırmacılar üç farklı koşul denedi:Ancak sonuç değişmedi: Ne rakibin varlığı ne de artan efor düzeyi, zaman algısını etkilemedi.Katılımcılar ister yalnız, ister rekabet içindeyken pedal çevirsin, zamanı benzer şekilde değerlendirdi.Uzmanlara göre bu bulgular, sporcularda ‘tempo tutma’ ve ‘zamanlama’ becerilerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.Özellikle profesyonel atletlerin yarış sırasında doğru hızda kalabilmeleri için bu algıyı iyi yönetmeleri gerekiyor.Araştırma, Brain and Behavior dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, dış uyaranların (örneğin rekabet ortamı, müzik ya da ışıklandırma gibi etkenlerin) zaman algısına etkisinin gelecekte daha geniş örneklemlerle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.Kısacası, uzmanlara göre spor yaparken zamanın geçmek bilmemesi sadece sıkılma nedenli değil, beynin fiziksel efor altındaki farklı çalışma biçiminden kaynaklanıyor olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/3iatlas--kuyrukluyildizi-icin-yapay-diyen-profesorden-29-ekim-uyarisi-1100362169.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100179276_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_aac8ece2fc5bc9b26b34e803bf10599e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zaman, görelilik, spor yaparken zaman, zaman daha yavaş akar mı, zamanın daha yavaş aktığı yer, egzersiz bisikleti, spor
zaman, görelilik, spor yaparken zaman, zaman daha yavaş akar mı, zamanın daha yavaş aktığı yer, egzersiz bisikleti, spor
Zamanın insanlar için yüzde 9 daha yavaş aktığı yer keşfedildi
Spor salonunda egzersiz yaparken zamanın bir türlü geçmediğini düşünenlere bilimsel destek. Bilim insanlarına göre bu sadece bir his değil. Yeni bir çalışma, egzersiz sırasında zaman algısının gerçekten değiştiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, sabit bisiklet kullanan 33 katılımcıdan her biri 4 bin metrelik parkuru tamamlarken belirli aralıklarla 30 saniyelik süreleri tahmin etmeleri istendi.
Katılımcılar, gerçek zamandan ortalama yüzde 8-9 daha kısa bir zaman dilimini ‘30 saniye’ olarak algıladı. Yani egzersiz sırasında zaman onlara daha yavaş akıyormuş gibi geldi.
Araştırmacılar üç farklı koşul denedi:
Görsel bir rakibe karşı sürüş,
Ancak sonuç değişmedi: Ne rakibin varlığı ne de artan efor düzeyi, zaman algısını etkilemedi.
Katılımcılar ister yalnız, ister rekabet içindeyken pedal çevirsin, zamanı benzer şekilde değerlendirdi.
Uzmanlara göre bu bulgular, sporcularda ‘tempo tutma’ ve ‘zamanlama’ becerilerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.
Özellikle profesyonel atletlerin yarış sırasında doğru hızda kalabilmeleri için bu algıyı iyi yönetmeleri gerekiyor.
Araştırma, Brain and Behavior dergisinde yayımlandı.
Einstein’ın genel görelilik teorisine göre zaman, kütle ve hızın etkisiyle esneyebilir. Yani bazı koşullarda ‘daha yavaş’ ya da ‘daha hızlı’ akıyor gibi gözlemlenebilir.
Spor sırasında yaşanan zamanın yavaş geçiyormuş gibi hissi, tabii ki uzay-zamanın bükülmesinden kaynaklanmıyor. Yine de, zihnimizin ve vücudumuzun egzersiz altındaki etkileri, zaman algımızı değiştirebiliyor.
Bilim insanları, dış uyaranların (örneğin rekabet ortamı, müzik ya da ışıklandırma gibi etkenlerin) zaman algısına etkisinin gelecekte daha geniş örneklemlerle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
Kısacası, uzmanlara göre spor yaparken zamanın geçmek bilmemesi sadece sıkılma nedenli değil, beynin fiziksel efor altındaki farklı çalışma biçiminden kaynaklanıyor olabilir.