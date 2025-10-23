Zamanın insanlar için yüzde 9 daha yavaş aktığı yer keşfedildi

Einstein’ın genel görelilik teorisine göre zaman, kütle ve hızın etkisiyle esneyebilir. Yani bazı koşullarda ‘daha yavaş’ ya da ‘daha hızlı’ akıyor gibi gözlemlenebilir.

Spor sırasında yaşanan zamanın yavaş geçiyormuş gibi hissi, tabii ki uzay-zamanın bükülmesinden kaynaklanmıyor. Yine de, zihnimizin ve vücudumuzun egzersiz altındaki etkileri, zaman algımızı değiştirebiliyor.