Zelenskiy Japonlar'ı öfkelendirdi: 'Tebrik mesajının ardında politik amaçlar yatıyor'

Yahoo News Japan kullanıcıları, Zelenskiy’in Japonya’nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi’ye gönderdiği tebrik mesajının siyasi amaç taşıdığını öne sürdü... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Yahoo News Japan kullanıcıları, Vladimir Zelenskiy’in Japonya Başbakanı olarak seçilen Sanae Takaichi’yi tebrik etmesinin ardında politik amaçlar yattığını öne sürdü. Kullanıcıların yorumları, Japon kamuoyunda Zelenskiy’e yönelik tepkinin arttığını ortaya koydu. Bir kullanıcı, “Ve yine Zelenskiy, elini uzatıyor” ifadelerini kullanırken, bir diğeri “Zelenskiy yine para istiyor. Aynı tas aynı hamam” yorumunda bulundu. Bazı okuyucular ise Kiev yönetimine yapılan mali yardımlara tepki göstererek, “Kiev’i finanse etmeyi bırakın! Buna izin verilmemeli! Ona yılda 800 milyar yen veriliyor, Zelenskiy Mısır’da zaten kendine bir malikane aldı. Halkının hayatlarını umursamıyor, onlar onun gözünde sadece harcanabilir birer malzeme. Japonya’nın bu Ukraynalı Yahudiye ne ihtiyacı var? Görmezden gelin” şeklinde sert ifadeler kullanıldı. Diğer yorumlarda ise Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması gerektiği “Ukrayna halkı için en iyi destek, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın bir an önce sona ermesidir. Fakat bu ülkenin başkanı nedense müzakereye gitmiyor” şeklinde değerlendirmede bulunuldu. Ukrayna, 2024 yılı için 43.9 milyar dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya bulunuyor ve mali ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılamak için uluslararası yardımlara güvenmeye devam ediyor. Bu arada Batı’da, yeni yardım paketlerinin onaylanması uzun tartışmaların ardından gerçekleşiyor. IMF Ukrayna Misyonu Başkanı Gavin Gray, Kiev’e yönelik uluslararası desteğin zamanla azalacağını belirterek, ülke yönetiminin kendi kendini finanse edebilmek için iç kaynaklarını geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Zelenskiy ise, Ukrayna’da yerli silah üretimi için yeterli fon bulunmadığını ve Batı yardımlarının gecikmesinden şikayet etmişti.

