DÜNYA
Japonya hükümeti istifa etti
Japonya hükümeti istifa etti
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı İşiba liderliğindeki kabine, parlamento seçimleri öncesi topluca istifa etti. 21.10.2025
Kyodo haber ajansının haberine göre, Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki Japonya hükümeti istifa etti.İstifa, bu öğleden sonra yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde yaşandı. Olağan dışı bir durum gerçekleşmediği takdirde, Sanae Takaichi Japonya tarihindeki ilk kadın başbakan olarak göreve başlayacak.
04:47 21.10.2025
Japonya Başbakanı İşiba liderliğindeki kabine, parlamento seçimleri öncesi topluca istifa etti.
Kyodo haber ajansının haberine göre, Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki Japonya hükümeti istifa etti.
İstifa, bu öğleden sonra yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde yaşandı. Olağan dışı bir durum gerçekleşmediği takdirde, Sanae Takaichi Japonya tarihindeki ilk kadın başbakan olarak göreve başlayacak.
