3I/ATLAS kuyrukluyıldızı için ‘yapay’ diyen profesörden 29 Ekim uyarısı

Dünya’nın 3I/ATLAS’ın yıldızdan fazlası olacağını savunan iddialarıyla gündeme gelen Harvard profesörü Loeb, bu kez ‘Tatilinizi 29 Ekim’den önce yapın’ demeciyle gündeme oturdu. Detaylar haberde...

3I/ATLAS ilk kez temmuz ayında, gökbilimcilerin Güneş Sistemi’ne daha önceki yıldızlararası ziyaretçilerden neredeyse iki kat daha yüksek hızda giren bir cisim tespit etmesiyle fark edildi.İlk tahminlere göre cismin çapı yaklaşık 5.6 kilometre, ağırlığı ise 33 milyar ton civarında.Bilim insanları bu bileşiği ‘nikel tetrakarbonil’ olarak tanımladı. Bu maddeye şimdiye kadar yalnızca Dünya’daki endüstriyel işlemlerde rastlanmıştı.Harvard Üniversitesi’nden Dr. Avi Loeb, The New York Post’a yaptığı ilk açıklamada “Bu bileşiğin bilindiği tek yer endüstriyel olarak üretilen nikel alaşımlarıdır. Daha önce hiçbir gök cisminde böyle bir şey gözlemlenmedi” dedi.‘Dünya’nın bilmeye hakkı var’Cismin yapay süreçlerle üretilmiş olabilecek bir metal bileşik içermesi fikri, bilim dünyasında hem merak hem de kuşku yarattı.Dr. Loeb, 3I/ATLAS adlı devasa yıldızlararası cismin sıradan 'bir kuyrukluyıldızdan fazlası' olabileceğini savunurken, NASA’nın 'bu nesnenin gerçek doğası hakkında sessizliğini koruduğunu' söyledi. Dr. Loeb, NASA’dan daha fazla şeffaflık talep ederek, “Dünya, orada gerçekte ne olduğunu bilmeye hakkı var” dedi.‘29 Ekim’den önce tatile çıkın’Loeb, son olarak katıldığı bir podcast’te NASA’nın bulgularını kamuoyundan sakladığını öne sürerek, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın” çağrısı yaptı.Bilim insanı, önümüzdeki haftalarda “önemli gelişmelerin ya da olayların” yaşanabileceğini ima etti.Ayrıca, Mars yörünge aracının (Mars Orbiter) 3I/ATLAS’ın Mars’a yakın geçişini kaydettiği ancak görüntülerin kamuoyuna açıklanmadığı iddiasını da gündeme getirdi. Loeb, “Bize basın departmanlarının açıklamaları değil, bilim insanlarının verileri lazım” ifadelerini kullandı.Eleştirmenler ise Loeb’ün uyarılarının abartılı olduğunu ve ‘29 Ekim’ tarihine yaptığı vurgunun kıyamet çağrısı değil, daha çok yeni verilerin açıklanacağı bir döneme işaret ettiğini düşünüyor.NASA ise Loeb’ün son açıklamaları hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Bu da hem bilim insanlarının hem de kamuoyunun merakını artırıyor.

