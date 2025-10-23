https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zaharova-letonyanin-rusyaya-duydugu-nefreti-acikladi--1100405063.html
Zaharova, Letonya'nın Rusya'ya duyduğu nefreti açıkladı
Zaharova, Letonya’nın Rusya’ya duyduğu nefreti açıkladı
23.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağının olası bir Putin–Trump görüşmesi için Macaristan’a giderken Letonya hava sahasından geçmesine izin vermeyeceği yönündeki açıklamasını yorumlayarak, Riga’daki rejimin Rusya’ya duyduğu nefretin, Sovyet ordusunun Leton işbirlikçiliğini ezmesine karşı duyulan intikam arzusundan kaynaklandığını söyledi. Zaharova Telegram kanalında, “Eğer Trump bir gün ‘Letonya’ ne anlama geliyor ve bu rejim neden böyle davranıyor?’ diye merak ederse, işte ‘geçen yüzyılı nasıl geçirdim’ konulu tarihi bir not” diye yazdı. Zaharova, Letonya’nın, Hitlercilerin Doğu Avrupa halklarına yönelik soykırım hedefini yani 'Yahudi sorununu çözme' amacını gerçekleştirmeyi başardığı az sayıdaki bölgeden biri olduğunu, bu süreçte kendi komşularının yok edilmesinde (Letonya’daki Yahudilerin yüzde 89’unun öldürülmesinde) en aktif rolü bizzat yerli Leton nüfusun oynadığını belirtti.Daha önce Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağının, ABD lideri Donald Trump ile olası bir görüşme için Macaristan’a giderken Letonya hava sahasından geçmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
