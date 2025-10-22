https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/letonya-disisleri-bakanligi-putinin-macaristana-ucusu-icin-hava-sahamizi-kullanmasina-izin-1100403056.html
Letonya Dışişleri Bakanlığı: Putin’in Macaristan’a uçuşu için hava sahamızı kullanmasına izin vermeyeceğiz
Letonya Dışişleri Bakanlığı: Putin’in Macaristan’a uçuşu için hava sahamızı kullanmasına izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Letonya, Putin’in Trump ile olası görüşmesi için Macaristan’a giderken hava sahasının kullanılmasını reddetti. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T23:46+0300
2025-10-22T23:46+0300
2025-10-23T00:10+0300
dünya
letonya
bulgaristan
rusya
letonya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/13/1056491762_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_07f261b54a4b3758ced0b36cd38521e5.jpg
Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Macaristan’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapması muhtemel görüşmeye giderken Letonya hava sahasından geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Bakanlığın LETA ajansına yaptığı açıklamada, “Letonya, kendi hava sahasından geçiş izni verilmesini mümkün görmüyor” ifadelerine yer verildi. Pazartesi günü ise Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiyev, Rusya Devlet Başkanı’nın uçağının Budapeşte’deki Trump görüşmesi için Bulgaristan hava sahasından geçmesine izin vermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Daha önce Trump, Putin’le yeni bir görüşme ihtimali üzerine konuşurken henüz nihai bir karar alınmadığını söylemiş, ‘zamanlarını boşa harcamak istemediğini’ ifade etmişti. Ayrıca ABD Başkanı, Rusya lideriyle olası buluşmaya ilişkin atılacak adımların birkaç gün içinde açıklanacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bulgaristan-putine-macaristan-zirvesi-icin-hava-koridoru-saglamaya-hazir-1100342924.html
letonya
bulgaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/13/1056491762_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3bc32f17e6156bd4d7b667bd16dda767.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
letonya, bulgaristan, rusya, letonya dışişleri bakanlığı
letonya, bulgaristan, rusya, letonya dışişleri bakanlığı
Letonya Dışişleri Bakanlığı: Putin’in Macaristan’a uçuşu için hava sahamızı kullanmasına izin vermeyeceğiz
23:46 22.10.2025 (güncellendi: 00:10 23.10.2025)
Letonya, Putin’in Trump ile olası görüşmesi için Macaristan’a giderken hava sahasının kullanılmasını reddetti.
Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Macaristan’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapması muhtemel görüşmeye giderken Letonya hava sahasından geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Bakanlığın LETA ajansına yaptığı açıklamada, “Letonya, kendi hava sahasından geçiş izni verilmesini mümkün görmüyor” ifadelerine yer verildi.
Pazartesi günü ise Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiyev, Rusya Devlet Başkanı’nın uçağının Budapeşte’deki Trump görüşmesi için Bulgaristan hava sahasından geçmesine izin vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.
Daha önce Trump, Putin’le yeni bir görüşme ihtimali üzerine konuşurken henüz nihai bir karar alınmadığını söylemiş, ‘zamanlarını boşa harcamak istemediğini’ ifade etmişti. Ayrıca ABD Başkanı, Rusya lideriyle olası buluşmaya ilişkin atılacak adımların birkaç gün içinde açıklanacağını bildirmişti.