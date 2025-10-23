https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/louvre-muzesinde-88-milyon-euroluk-soygunda-hirsizlarin-kacis-anin-kameralara-yakalandigi-ortaya-1100411470.html
Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon euroluk soygunda hırsızların kaçış anın kameralara yakalandığı ortaya çıktı
Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon euroluk soygunda hırsızların kaçış anın kameralara yakalandığı ortaya çıktı
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, pazar günü sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin, mücevherlerin sergilendiği bölmeye yaklaştığı görülüyor. Başka bir kayıtta ise yüzleri kapalı iki hırsızın yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı anlar yer aldı.Soygun 7 dakikada gerçekleşti19 Ekim sabahı gerçekleşen olayda dört hırsız, binanın dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak müzeye girdi. Hedefleri, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi idi. Kısa sürede 9 eseri alan hırsızlar, kaçarken İmparatoriçe Eugenie’ye ait taçı düşürdü. Taç hasarlı şekilde müze dışında bulundu. Olayın yalnızca 7 dakika sürdüğü belirtildi.88 milyon euroluk zararLouvre yetkilileri, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu açıkladı. Paris Savcısı Laure Beccuau, hırsızların eserleri eritmesi halinde bile bu miktarı elde edemeyeceklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten savcılık, olay yerinde bulunan parmak izlerinin incelendiğini duyurdu.Louvre Müdürü: Büyük bir başarısızlık yaşadıkLouvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komisyonu’na yaptığı açıklamada, “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum” dedi. Des Cars, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu. 2021 yılında Louvre’un ilk kadın başkanı olarak göreve gelen Des Cars, “Koruduğumuz eserler çalındı, bu bizim için büyük bir yara” ifadelerini kullandı.Louvre’un güvenlik zafiyeti tartışılıyorDünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, 35 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Ancak bu olay, müzenin güvenlik protokollerinin yetersizliği tartışmalarını alevlendirdi. Uzmanlar, yüksek teknolojiye sahip güvenlik sistemlerine rağmen bu ölçekte bir soygunun gerçekleşmesini “olağanüstü bir zafiyet” olarak değerlendiriyor.
Fransa’daki Louvre Müzesi, tarihin en büyük sanat soygunlarından biriyle sarsıldı. 88 milyon euro değerindeki Kraliyet mücevherleri çalındı. Hırsızların, müzenin yük asansöründen inip motosikletlerle kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paris Savcılığı, dört şüpheliyi araştırıyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, pazar günü sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin, mücevherlerin sergilendiği bölmeye yaklaştığı görülüyor. Başka bir kayıtta ise yüzleri kapalı iki hırsızın yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı anlar yer aldı.
Soygun 7 dakikada gerçekleşti
19 Ekim sabahı gerçekleşen olayda dört hırsız, binanın dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak müzeye girdi. Hedefleri, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi idi. Kısa sürede 9 eseri alan hırsızlar, kaçarken İmparatoriçe Eugenie’ye ait taçı düşürdü. Taç hasarlı şekilde müze dışında bulundu. Olayın yalnızca 7 dakika sürdüğü belirtildi.
Louvre yetkilileri, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro
olduğunu açıkladı. Paris Savcısı Laure Beccuau
, hırsızların eserleri eritmesi halinde bile bu miktarı elde edemeyeceklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten savcılık, olay yerinde bulunan parmak izlerinin incelendiğini
duyurdu.
Louvre Müdürü: Büyük bir başarısızlık yaşadık
Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komisyonu’na yaptığı açıklamada, “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum” dedi. Des Cars, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu. 2021 yılında Louvre’un ilk kadın başkanı olarak göreve gelen Des Cars, “Koruduğumuz eserler çalındı, bu bizim için büyük bir yara” ifadelerini kullandı.
Louvre’un güvenlik zafiyeti tartışılıyor
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, 35 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Ancak bu olay, müzenin güvenlik protokollerinin yetersizliği tartışmalarını alevlendirdi. Uzmanlar, yüksek teknolojiye sahip güvenlik sistemlerine rağmen bu ölçekte bir soygunun gerçekleşmesini “olağanüstü bir zafiyet” olarak değerlendiriyor.