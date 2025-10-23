https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/valilik-duyurdu-musteriye-50-santimetreden-fazla-yaklasilmayacak-sadece-hosgeldin-denilecek-kamera-1100410054.html

Valilik duyurdu: Müşteriye 50 santimetreden fazla yaklaşılmayacak, sadece 'hoşgeldin' denilecek, kamera mecburi olacak

23.10.2025

Turistlik bölgelerde en çok şikayetçi olan 'hanutçuluğa' karşı İstanbul Valiliği yeni önlemleri hayata geçiriyor. Buna göre, turistik bölgelerdeki iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulması şartı getirildi. İş yeri önünden geçen müşterilere 50 santimetrelik mesafeyi geçmeyecek şekilde "hoş geldiniz" diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmayacak. Israrcı, yüksek sesli veya fiziksel temas içeren davranışlara 50 bin lira ceza Vali Davut Gül imzalı, bazı iş yerlerince görülen "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışlara ilişkin genelge bazı kurum ve kuruluşlara gönderildi.Genelgede, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtildi. Genelgede, ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde, iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerektiğine dikkati çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:"5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesi, 'Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk lirası idari, para cezası ile cezalandırılır. Kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.' Mezkur Kanun’un 38. maddesi, 'Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk lirası idarî para cezası verilir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8. maddesinin (f) fıkrası, 'Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, mahallin en büyük mülki amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.' hükümleri uyarınca söz konusu fiillerin önlenmesi amacıyla idari yaptırımlar uygulanabilmektedir."Tüm iş yerlerine kamera zorunluluğu Genelgede alınan önlemler şöyle sıralandı:"Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması, Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi. Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanımının sağlanması. İş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 santimetrelik mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere 'hoş geldiniz' diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması . İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaadeedilmemesi. İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün , üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir."

