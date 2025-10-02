https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bakan-ersoy-duyurdu-gece-muzeciligi-2-kasima-kadar-uzatildi-1099841124.html

Bakan Ersoy duyurdu: Gece müzeciliği 2 Kasım’a kadar uzatıldı

Bakan Ersoy duyurdu: Gece müzeciliği 2 Kasım’a kadar uzatıldı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun ilgi gören gece müzeciliği uygulamasının 2 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu. Galata Kulesi, Side ve Efes... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T11:05+0300

2025-10-02T11:05+0300

2025-10-02T11:05+0300

türki̇ye

gece

müze

galata kulesi

pamukkale

efes

mehmet nuri ersoy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096717474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5526fd9efea262b45ef196785f9551c.jpg

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ilgi gören gece müzeciliği uygulamasının uzatıldığını duyurdu. Ersoy, “Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor” dedi.Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum.”Ziyaretçi rekoru kırıldıKültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, haziran-eylül döneminde gece müzeciliği kapsamında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.En çok i̇lgi gören yerlerGece ziyaretlerinde en çok tercih edilen noktaların başında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri geldi. Bu alanlar, hem yerli hem yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/istanbulda-planlanan-kiralik-sosyal-konutlarin-basvuru-sartlari-hakkinda-uzmanlar-ne-diyor-1099837780.html

türki̇ye

galata kulesi

pamukkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gece, müze, galata kulesi, pamukkale, efes, mehmet nuri ersoy