Bakan Ersoy duyurdu: Gece müzeciliği 2 Kasım’a kadar uzatıldı
Bakan Ersoy duyurdu: Gece müzeciliği 2 Kasım’a kadar uzatıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun ilgi gören gece müzeciliği uygulamasının 2 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu. Galata Kulesi, Side ve Efes... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ilgi gören gece müzeciliği uygulamasının uzatıldığını duyurdu. Ersoy, “Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor” dedi.Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum.”Ziyaretçi rekoru kırıldıKültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, haziran-eylül döneminde gece müzeciliği kapsamında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.En çok i̇lgi gören yerlerGece ziyaretlerinde en çok tercih edilen noktaların başında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri geldi. Bu alanlar, hem yerli hem yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.
