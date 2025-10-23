https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/uskudarda-tekne-yolcu-motoruyla-carpisti-1100409191.html
Üsküdar'da tekne yolcu motoruyla çarpıştı
Üsküdar'da tekne yolcu motoruyla çarpıştı
Üsküdar'da, yolcu motoruyla çarpışıp hasar alan balıkçı teknesi halatla motora bağlandı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Üsküdar'da balıkçı teknesi, yolcu motoruna çarptı.Üsküdar'da deniz kazasıYolcu motoru ile balıkçı teknesi, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.Kazanın etkisiyle hasar alarak batmaya başlayan balıkçı teknesi, yolcu motoruna halatla bağlandı.Kurtarma anı motorda bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Üsküdar'da, yolcu motoruyla çarpışıp hasar alan balıkçı teknesi halatla motora bağlandı.
Üsküdar'da balıkçı teknesi, yolcu motoruna çarptı.
Yolcu motoru ile balıkçı teknesi, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle hasar alarak batmaya başlayan balıkçı teknesi, yolcu motoruna halatla bağlandı.
Kurtarma anı motorda bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.