https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/uskudarda-tekne-yolcu-motoruyla-carpisti-1100409191.html

Üsküdar'da tekne yolcu motoruyla çarpıştı

Üsküdar'da tekne yolcu motoruyla çarpıştı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da, yolcu motoruyla çarpışıp hasar alan balıkçı teknesi halatla motora bağlandı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T10:32+0300

2025-10-23T10:32+0300

2025-10-23T10:32+0300

türki̇ye

türkiye

üsküdar

motor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100409675_0:773:1000:1336_1920x0_80_0_0_0a8a6cbcaf1aab882f20db07fd85e164.jpg

Üsküdar'da balıkçı teknesi, yolcu motoruna çarptı.Üsküdar'da deniz kazasıYolcu motoru ile balıkçı teknesi, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.Kazanın etkisiyle hasar alarak batmaya başlayan balıkçı teknesi, yolcu motoruna halatla bağlandı.Kurtarma anı motorda bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kaza-geciren-irem-helvacioglu-ve-yeni-dogan-bebegi-hakkinda-ilk-aciklama-saglik-durumlari-nasil-1100406765.html

türki̇ye

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar'da tekne yolcu motoruyla çarpıştı