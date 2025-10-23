Türkiye
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden son açıklama
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden son açıklama
Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada Ürek'in durumunda bir değişiklik olmadığı
Evinde kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Ünlü şarkıcının hala uyutulduğu, durumunda bir değişiklik olmadığı belirtildi. Hala uyutuluyorÜnlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının kalbi durmuş ve 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ürek'in doktorları kalbiyle ilgili sorun kalmadığını ama beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerinin olduğunu açıklamıştı. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
15:01 23.10.2025
Fatih Ürek
Kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada Ürek'in durumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.
Evinde kalp krizi geçiren ve 20 dakika boyunca kalbi duran ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Ünlü şarkıcının hala uyutulduğu, durumunda bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Hala uyutuluyor

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının kalbi durmuş ve 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ürek'in doktorları kalbiyle ilgili sorun kalmadığını ama beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerinin olduğunu açıklamıştı.
Ürek'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
