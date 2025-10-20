https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kurtlar-vadisinde-baba-memduh-karakteriyle-sevilen-usta-oyuncu-hayatini-kaybetti-1100323502.html

Kurtlar Vadisi'nde 'Baba Memduh' karakteriyle sevilmişti: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde 'Baba Memduh' karakteriyle sevilmişti: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh' karakterini canlandıran usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T11:48+0300

2025-10-20T11:48+0300

2025-10-20T11:49+0300

yaşam

hayatını kaybetti

namık kemal yiğittürk

kurtlar vadisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100323255_0:0:680:383_1920x0_80_0_0_e290726545ba006f4391c711d1e0f933.jpg

Usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yiğittürk, Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh', Sıla dizisinde de 'Firuz Ağa' karakterini canlandırmıştı. Usta sanatçının kaldığı Darülaceze'de hayatını kaybettiği belirtildi. Kötü haberi Onur Akay duyurduÜzen haberi ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu. Akay yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi'nun Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.Namık Kemal Yiğittürk kimdir?1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/yabanci-damatin-memik-dedesi-arif-erkin-guzelbeyoglu-hayatini-kaybetti-1100233663.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayatını kaybetti, namık kemal yiğittürk, kurtlar vadisi