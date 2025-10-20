https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kurtlar-vadisinde-baba-memduh-karakteriyle-sevilen-usta-oyuncu-hayatini-kaybetti-1100323502.html
Kurtlar Vadisi'nde 'Baba Memduh' karakteriyle sevilmişti: Usta oyuncu hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Baba Memduh' karakteriyle sevilmişti: Usta oyuncu hayatını kaybetti
20.10.2025
Usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yiğittürk, Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh', Sıla dizisinde de 'Firuz Ağa' karakterini canlandırmıştı. Usta sanatçının kaldığı Darülaceze'de hayatını kaybettiği belirtildi. Kötü haberi Onur Akay duyurduÜzen haberi ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu. Akay yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi'nun Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.Namık Kemal Yiğittürk kimdir?1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.
Kurtlar Vadisi'nde 'Baba Memduh' karakteriyle sevilmişti: Usta oyuncu hayatını kaybetti
11:48 20.10.2025 (güncellendi: 11:49 20.10.2025)
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh' karakterini canlandıran usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yiğittürk, Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh', Sıla dizisinde de 'Firuz Ağa' karakterini canlandırmıştı. Usta sanatçının kaldığı Darülaceze'de hayatını kaybettiği belirtildi.
Kötü haberi Onur Akay duyurdu
Üzen haberi ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu. Akay yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi'nun Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Namık Kemal Yiğittürk kimdir?
1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.