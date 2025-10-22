https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/disisleri-bakanligindan-israilin-bati-seria-hamlesine-tepki-1100401587.html

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Batı Şeria hamlesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etme girişimini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek, girişimi yok hükmünde... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Meclisi (Knesset), bugün işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını ön görüşmede kabul ettiğini açıkladı.Türk Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişki yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde atılan adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

