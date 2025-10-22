Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Batı Şeria hamlesine tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Batı Şeria hamlesine tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etme girişimini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek, girişimi yok hükmünde... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Meclisi (Knesset), bugün işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını ön görüşmede kabul ettiğini açıkladı.Türk Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişki yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde atılan adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Batı Şeria hamlesine tepki

22:16 22.10.2025 (güncellendi: 22:27 22.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etme girişimini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek, girişimi yok hükmünde saydı.
İsrail Meclisi (Knesset), bugün işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını ön görüşmede kabul ettiğini açıkladı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişki yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde atılan adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir.
Ateşkes sonrası Gazze'deki yıkım gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
DÜNYA
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı: Gazze'yi yeniden yapılandırma planı üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek
17:58
