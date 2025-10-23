https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trumptan-venezuellaya-kara-harekati-sinyali-sirada-kara-var-1100433599.html
Trump'tan Venezüella'ya kara harekatı sinyali: 'Sırada kara var'
Trump'tan Venezüella'ya kara harekatı sinyali: 'Sırada kara var'
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Sırada kara var" diyerek, Venezüella'ya kara harekatı sinyali verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Wall Street Journal'ın, yönetiminin Venezüella yakınlarında B-1 bombardıman uçakları konuşlandırdığı ve iki ülke arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde bu uçakları uçuşlarda kullandığı yönündeki haberini yalanladı.Trump, WSJ haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil, yanlış, ancak Venezuela'dan pek çok nedenden dolayı memnun değiliz, uyuşturucu da bunlardan biri" dediAyrıca Trump, ABD'nin Venezuela'daki uyuşturucu kartellerine karşı kara operasyonuna hazırlandığını söyledi.Trump, yönetiminin ulusötesi suçlarla mücadele çabalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu:Şi ile görüşeceğim ilk konulardan biri fentanilÇin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşme hakkında yorum yaparken, herkesin 'çok mutlu' olacağını ve görüşmede gündeme getireceği ilk konulardan birinin fentanil olduğunu söyledi.Trump yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Sırada kara var" diyerek, Venezüella'ya kara harekatı sinyali verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Wall Street Journal'ın, yönetiminin Venezüella yakınlarında B-1 bombardıman uçakları konuşlandırdığı ve iki ülke arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde bu uçakları uçuşlarda kullandığı yönündeki haberini yalanladı.
Trump, WSJ haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil, yanlış, ancak Venezuela'dan pek çok nedenden dolayı memnun değiliz, uyuşturucu da bunlardan biri" dedi
Ayrıca Trump, ABD'nin Venezuela'daki uyuşturucu kartellerine karşı kara operasyonuna hazırlandığını söyledi.
Trump, yönetiminin ulusötesi suçlarla mücadele çabalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu:
"Deniz yoluyla gelen uyuşturucu miktarı bir yıl öncesine göre yüzde 5 oranında azaldı, yüzde 5'ten az... Sırada kara var"
Şi ile görüşeceğim ilk konulardan biri fentanil
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşme hakkında yorum yaparken, herkesin 'çok mutlu' olacağını ve görüşmede gündeme getireceği ilk konulardan birinin fentanil olduğunu söyledi.
Trump yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Yarın Çin Devlet Başkanı da dahil olmak üzere çok önemli toplantılar için yola çıkıyorum. Çok iyi sonuçlar alacağımızı ve herkesin çok mutlu olacağını düşünüyorum. Başkan Şi ile görüşeceğim ve öncelikle çiftçiler ve diğer çeşitli konular gibi bazı büyük sorunlarımız olduğunu söyleyeceğim, ancak ona soracağım ilk soru fentanil olacak. Bu yüzden listenin başında yer alacak"