Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesi tamamen gündemden kalkmadı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin, ABD liderinin Budapeşte zirvesini iptal etmesine rağmen hala mümkün olduğunu söyledi.
Leavitt basın toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi:
İki lider arasındaki görüşme gündemden düşmedi. Başkan ve tüm yönetim, görüşmenin bir gün gerçekleşmesini umut ediyor. Ancak bunun olumlu sonuç vereceğinden ve başkanın zamanının verimli şekilde kullanılacağından emin olmamız gerekiyor
'Trump Ukrayna'daki çözümün hızından iki taraflı olarak memnun değil'
Levitt, Trump’ın ayrıca Rusya’nın Ukrayna konusunda barış anlaşması yapmaya yeterince ilgili olmadığını düşündüğünü belirterek Trump'ın sürecin yavaş ilerlemesinden duyduğu memnuniyetsizliğin, her iki tarafı da kapsadığını ifade etti.
Rusya'ya yeni yaptırımlar
Ayrıca Leavitt, ABD'nin Rusya’ya yaptırım uygulama kararı hakkında yaptığı açıklamada, “Başkan, Rusya’ya yaptırımları uygulayacağı zamanı belirlemişti ve dün tam da o gündü. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Washington, getirilen kısıtlamaların Moskova’ya önemli zarar vereceğini bekliyor” açıklamasında bulundu.
Levitt, gazetecilerin beklenen etkilerle ilgili sorusuna, “Yaptırımlara bakarsanız, çok ağır yaptırımlar” şeklinde yanıt verdi.
Önceki gün ABD, yeni bir Rusya karşıtı yaptırım paketini duyurmuş, paket kapsamında 'Rosneft', 'Lukoil' ve bağlı şirketlerine yönelik önlemler uygulanmıştı. Ayrıca Trump, planlanan görüşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.