Trump'tan Çin açıklaması: 'Mutlaka konuşacağız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trumptan-cin-aciklamasi-mutlaka-konusacagiz-1100404232.html
2025-10-23T01:42+0300
2025-10-23T01:42+0300
2025-10-23T01:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_05474f7cd2a2a72e1e380b99c922debc.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, görüşmenin nükleer konuları da içerebileceğini, Pekin'in Rus petrolü alımlarını, Ukrayna sorununu içereceğini açıkladı.Konuşmasında Trump, Şi Jinping'in birçok insan üzerinde büyük etkisi olabilecek saygın bir adam olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trump-putin-ile-gorusme-iptal-edildi-1100403536.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_251456f309e20ccb32f3466665d2b8a8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, görüşmenin nükleer konuları da içerebileceğini, Pekin'in Rus petrolü alımlarını, Ukrayna sorununu içereceğini açıkladı.
Konuşmasında Trump, Şi Jinping'in birçok insan üzerinde büyük etkisi olabilecek saygın bir adam olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Sanırım her konuda bir anlaşma yapacağız. Soya fasulyesi ve çiftçiler konusunda bir anlaşma yapacağız. Hatta nükleer konusunda bile bir anlaşma yapacağız. Onunla asıl konuşacağım konu, ister petrol, ister enerji, isterse başka bir şey olsun, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi nasıl sonlandıracağımız olacak. Ve bence çok anlayışlı olacak. Birçok insan üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini düşünüyorum