https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trump-putin-ile-gorusme-iptal-edildi-1100403536.html
Trump: Putin ile görüşme iptal edildi
Trump: Putin ile görüşme iptal edildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin ABD tarafından iptal edildiğini söyledi. Trump görüşmenin... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T00:30+0300
2025-10-23T00:30+0300
2025-10-23T00:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
rusya
budapeşte
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal olduğunu belirtti."Bana doğru gelmedi" ifadesini kullanan Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını söyledi. Donald Trump şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abdden-rusyanin-buyuk-2-petrol-sirketine-yaptirim-1100403189.html
rusya
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_95:0:1084:742_1920x0_80_0_0_3da1f3fbe1b672c260c7f9dbc71872f4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, budapeşte, donald trump
vladimir putin, rusya, budapeşte, donald trump
Trump: Putin ile görüşme iptal edildi
00:30 23.10.2025 (güncellendi: 00:35 23.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin ABD tarafından iptal edildiğini söyledi. Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal olduğunu belirtti.
"Bana doğru gelmedi" ifadesini kullanan Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını söyledi. Donald Trump şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Putin ile görüşmeyi, iptal ettik, sadece bana doğru gelmedi. Gitmemiz gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte bunu yapacağız."