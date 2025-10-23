Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trump-putin-ile-gorusme-iptal-edildi-1100403536.html
Trump: Putin ile görüşme iptal edildi
Trump: Putin ile görüşme iptal edildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin ABD tarafından iptal edildiğini söyledi. Trump görüşmenin... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T00:30+0300
2025-10-23T00:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
rusya
budapeşte
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal olduğunu belirtti."Bana doğru gelmedi" ifadesini kullanan Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını söyledi. Donald Trump şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abdden-rusyanin-buyuk-2-petrol-sirketine-yaptirim-1100403189.html
rusya
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_95:0:1084:742_1920x0_80_0_0_3da1f3fbe1b672c260c7f9dbc71872f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, budapeşte, donald trump
vladimir putin, rusya, budapeşte, donald trump

Trump: Putin ile görüşme iptal edildi

00:30 23.10.2025 (güncellendi: 00:35 23.10.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin ABD tarafından iptal edildiğini söyledi. Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal olduğunu belirtti.
"Bana doğru gelmedi" ifadesini kullanan Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını söyledi. Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Putin ile görüşmeyi, iptal ettik, sadece bana doğru gelmedi. Gitmemiz gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte bunu yapacağız."

Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
DÜNYA
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım
00:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала