Trump: Putin ile görüşme iptal edildi

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin ABD tarafından iptal edildiğini söyledi. Trump görüşmenin... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal olduğunu belirtti."Bana doğru gelmedi" ifadesini kullanan Trump görüşmenin daha sonra yapılacağını söyledi. Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

