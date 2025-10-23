Trump’ın 'askeri müdahale' tehdidine Maduro’dan yanıt: 'Venezüella'nın elinde 5 binden fazla Rus yapımı füze bulunuyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trumpin-askeri-mudahale-tehdidine-madurodan-yanit-venezuellanin-elinde-5-binden-fazla-rus-yapimi-1100417471.html
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelindeki askeri hazırlıkları anlatarak, Rus yapımı binlerce füzenin her noktaya yerleştirildiğini söyledi...
ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler’deki askeri varlığı genişleterek Venezüella’ya kara operasyonu seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi. Washington, Maduro yönetimini uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmakla suçluyor. Trump, “Deniz kontrol altında, şimdi kara seçeneğine bakıyoruz” ifadelerini kullanmış ayrıca, Venezüella'da CIA'in varlığını doğrulamıştı.'5 bini aşkın İgla-S hava savunma roketimiz var'Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’ye karşı askeri caydırıcılığı artırdıklarını savundu. Maduro konuyla ilgili “Dünyadaki her askeri güç İgla-S hava savunma roketlerinin gücünü bilir ve Venezüella'da bu roketlerden 5 binden fazla var. Venezüella’nın en uzak noktasına kadar yerleştirildiler” dedi.İgla-S taşınabilir uçaksavar sisteminin teknik özellikleri neler?Igla-S, Rus yapımı taşınabilir bir hava savunma füzesidir. Her türlü uçak ve helikopterin yanı sıra seyir füzeleri gibi küçük hava hedeflerini gece gündüz vurmak için tasarlanmış olan İgla-S uçaksavar sisteminin teknik özellikleri şunlardır:Maduro: 8 milyon milis hazırMaduro, yüz binlerce askerin yanı sıra milyonlarca milis üyesinin hazır olduğunu söyledi. ABD’nin henüz kesin bir karar almadığı belirtilse de, askeri baskı yoluyla Maduro’yu geri adıma zorlamanın amaçlandığı aktarılıyor.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelindeki askeri hazırlıkları anlatarak, Rus yapımı binlerce füzenin her noktaya yerleştirildiğini söyledi. Açıklama, Trump’ın askeri müdahale tehdidinin ardından geldi.
'5 bini aşkın İgla-S hava savunma roketimiz var'
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’ye karşı askeri caydırıcılığı artırdıklarını savundu. Maduro konuyla ilgili “Dünyadaki her askeri güç İgla-S hava savunma roketlerinin gücünü bilir ve Venezüella'da bu roketlerden 5 binden fazla var. Venezüella’nın en uzak noktasına kadar yerleştirildiler” dedi.
İgla-S taşınabilir uçaksavar sisteminin teknik özellikleri neler?
Igla-S, Rus yapımı taşınabilir bir hava savunma füzesidir. Her türlü uçak ve helikopterin yanı sıra seyir füzeleri gibi küçük hava hedeflerini gece gündüz vurmak için tasarlanmış olan İgla-S uçaksavar sisteminin teknik özellikleri şunlardır:
500 ila 6 bin metre vuruş menziline sahip,
10 ila 3 bin 500 metre yükseklik arasındaki hedefleri vurabilir,
En fazla 12 saniye içerisinde savaşa hazır duruma geçebilir,
En fazla 5 saniye içerisinde fırlatışa hazırlanabilir,
Vurulan hedeflerin hızı: 400 m/s'ye kadar çarpışma rotasında, 320 m/s'ye kadar takip sırasında.
Maduro: 8 milyon milis hazır
Maduro, yüz binlerce askerin yanı sıra milyonlarca milis üyesinin hazır olduğunu söyledi. ABD’nin henüz kesin bir karar almadığı belirtilse de, askeri baskı yoluyla Maduro’yu geri adıma zorlamanın amaçlandığı aktarılıyor.