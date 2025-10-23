https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trumpin-askeri-mudahale-tehdidine-madurodan-yanit-venezuellanin-elinde-5-binden-fazla-rus-yapimi-1100417471.html

Trump’ın 'askeri müdahale' tehdidine Maduro’dan yanıt: 'Venezüella'nın elinde 5 binden fazla Rus yapımı füze bulunuyor'

Trump’ın 'askeri müdahale' tehdidine Maduro’dan yanıt: 'Venezüella'nın elinde 5 binden fazla Rus yapımı füze bulunuyor'

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelindeki askeri hazırlıkları anlatarak, Rus yapımı binlerce füzenin her noktaya yerleştirildiğini söyledi... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T16:19+0300

2025-10-23T16:19+0300

2025-10-23T16:19+0300

dünya

abd

venezuela

karayipler

venezüella

i̇gla-s

hava savunma sistemi

roket

füze

kara harekatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_8c26fc4b71c367fce70c443f17b8d108.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler’deki askeri varlığı genişleterek Venezüella’ya kara operasyonu seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi. Washington, Maduro yönetimini uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmakla suçluyor. Trump, “Deniz kontrol altında, şimdi kara seçeneğine bakıyoruz” ifadelerini kullanmış ayrıca, Venezüella'da CIA'in varlığını doğrulamıştı.'5 bini aşkın İgla-S hava savunma roketimiz var'Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’ye karşı askeri caydırıcılığı artırdıklarını savundu. Maduro konuyla ilgili “Dünyadaki her askeri güç İgla-S hava savunma roketlerinin gücünü bilir ve Venezüella'da bu roketlerden 5 binden fazla var. Venezüella’nın en uzak noktasına kadar yerleştirildiler” dedi.İgla-S taşınabilir uçaksavar sisteminin teknik özellikleri neler?Igla-S, Rus yapımı taşınabilir bir hava savunma füzesidir. Her türlü uçak ve helikopterin yanı sıra seyir füzeleri gibi küçük hava hedeflerini gece gündüz vurmak için tasarlanmış olan İgla-S uçaksavar sisteminin teknik özellikleri şunlardır:Maduro: 8 milyon milis hazırMaduro, yüz binlerce askerin yanı sıra milyonlarca milis üyesinin hazır olduğunu söyledi. ABD’nin henüz kesin bir karar almadığı belirtilse de, askeri baskı yoluyla Maduro’yu geri adıma zorlamanın amaçlandığı aktarılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/venezuella-lideri-maduro-abd-ulkede-kukla-hukumet-kurmayi-planliyor-1099903179.html

venezuela

karayipler

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezuela, karayipler, venezüella, i̇gla-s, hava savunma sistemi, roket, füze, kara harekatı, venezüella devlet başkanı nicolas maduro