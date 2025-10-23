https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abdden-rusyanin-buyuk-2-petrol-sirketine-yaptirim-1100403189.html
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla Lukoil ve Rosneft petrol şirketilerini yaptırım... 23.10.2025
ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklamada ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla ülkenin büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft ile yan kuruluşlarına yaptırım kararı alındığı bildirildi.Açıklamada, "Hazine, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazırdır. Müttefiklerimizi de bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" ifadeleri yer aldı."ABD, savaşın barışçıl bir şekilde çözülmesi için savunuculuğunu sürdürecek ve kalıcı bir barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere etme isteğine bağlı" denilen açıklamada bakanlığın, barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği ifadesi de yer aldı.
00:11 23.10.2025 (güncellendi: 00:18 23.10.2025)
ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklamada ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla ülkenin büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft ile yan kuruluşlarına yaptırım kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Hazine, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazırdır. Müttefiklerimizi de bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
"ABD, savaşın barışçıl bir şekilde çözülmesi için savunuculuğunu sürdürecek ve kalıcı bir barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere etme isteğine bağlı" denilen açıklamada bakanlığın, barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği ifadesi de yer aldı.