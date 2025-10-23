Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abdden-rusyanin-buyuk-2-petrol-sirketine-yaptirim-1100403189.html
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla Lukoil ve Rosneft petrol şirketilerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.
dünya
abd
rosneft
yaptırımlar
yaptırım
rusya
ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklamada ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla ülkenin büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft ile yan kuruluşlarına yaptırım kararı alındığı bildirildi.Açıklamada, "Hazine, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazırdır. Müttefiklerimizi de bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" ifadeleri yer aldı."ABD, savaşın barışçıl bir şekilde çözülmesi için savunuculuğunu sürdürecek ve kalıcı bir barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere etme isteğine bağlı" denilen açıklamada bakanlığın, barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği ifadesi de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-yalanladi-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-kullanma-izni-vermedim-1100402791.html
rusya
ABD'den Rusya'nın büyük 2 petrol şirketine yaptırım

00:11 23.10.2025 (güncellendi: 00:18 23.10.2025)
© Sputnik / Виталий ТимкивPetrol pompalama düzeneği
Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla Lukoil ve Rosneft petrol şirketilerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklamada ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna krizini sona erdirme konusundaki kararlılığını yitirdiği iddiasıyla ülkenin büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft ile yan kuruluşlarına yaptırım kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Hazine, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazırdır. Müttefiklerimizi de bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
"ABD, savaşın barışçıl bir şekilde çözülmesi için savunuculuğunu sürdürecek ve kalıcı bir barış tamamen Rusya'nın iyi niyetle müzakere etme isteğine bağlı" denilen açıklamada bakanlığın, barış sürecini desteklemek için yetkilerini kullanmaya devam edeceği ifadesi de yer aldı.
