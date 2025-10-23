Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/beyaz-saray-duyurdu-trumpin-bugun-kritik-onemde-bir-aciklama-yapacak-1100421645.html
Beyaz Saray duyurdu: Trump bugün 'kritik önemde' bir açıklama yapacak
Beyaz Saray duyurdu: Trump bugün 'kritik önemde' bir açıklama yapacak
Sputnik Türkiye
23.10.2025
Beyaz Saray, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 22.00'de kamuoyuna hitap edeceğini duyurdu. Başkanın konuşmasının konusu gizli tutulurken, Washington medyası açıklamanın "önemli bir ulusal gündemle" ilgili olabileceğini öne sürdü.Caroline Levitt brifing düzenleyecekBeyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt, Trump'ın konuşmasından iki saat önce, yani TSİ 20.00'de basın brifingi verecek. Brifingin, Trump'ın açıklamasına zemin hazırlayacak bir ön bilgilendirme niteliğinde olabileceği belirtiliyor.Konu gizli tutuluyorTrump'ın konuşmasının içeriği henüz paylaşılmadı. Beyaz Saray kaynakları, açıklamanın "önceden planlanmış bir ulusa sesleniş" mi yoksa "beklenmedik bir gelişmeye dair acil açıklama" mı olacağı konusunda bilgi vermedi. Ancak Washington kulislerinde, açıklamanın dış politika veya seçim stratejisiyle ilgili olabileceği iddia ediliyor.Küresel medya Trump'a odaklandıDuyurunun ardından, Amerikan ve uluslararası medya kuruluşları yayın akışlarını Trump'ın açıklamasına göre yeniden düzenledi. Özellikle CNN, Fox News ve Reuters, konuşmanın canlı olarak yayınlanacağını doğruladı.
15:26 23.10.2025 (güncellendi: 15:29 23.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Moskova saatiyle 22.00’de (TSİ 22.00) kameraların karşısına geçecek. Beyaz Saray, açıklamanın içeriğini paylaşmazken, Basın Sözcüsü Caroline Levitt saat 20.00’de bir brifing düzenleyecek. Washington kulislerinde, Trump’ın konuşmasının “kritik bir duyuru” olacağı konuşuluyor.
Beyaz Saray, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın saat 22.00’de kamuoyuna hitap edeceğini duyurdu. Başkanın konuşmasının konusu gizli tutulurken, Washington medyası açıklamanın “önemli bir ulusal gündemle” ilgili olabileceğini öne sürdü.

Caroline Levitt brifing düzenleyecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt, Trump’ın konuşmasından iki saat önce, yani TSİ 20.00’de basın brifingi verecek. Brifingin, Trump’ın açıklamasına zemin hazırlayacak bir ön bilgilendirme niteliğinde olabileceği belirtiliyor.

Konu gizli tutuluyor

Trump’ın konuşmasının içeriği henüz paylaşılmadı. Beyaz Saray kaynakları, açıklamanın “önceden planlanmış bir ulusa sesleniş” mi yoksa “beklenmedik bir gelişmeye dair acil açıklama” mı olacağı konusunda bilgi vermedi. Ancak Washington kulislerinde, açıklamanın dış politika veya seçim stratejisiyle ilgili olabileceği iddia ediliyor.

Küresel medya Trump’a odaklandı

Duyurunun ardından, Amerikan ve uluslararası medya kuruluşları yayın akışlarını Trump’ın açıklamasına göre yeniden düzenledi. Özellikle CNN, Fox News ve Reuters, konuşmanın canlı olarak yayınlanacağını doğruladı.
