https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/beyaz-saray-duyurdu-trumpin-bugun-kritik-onemde-bir-aciklama-yapacak-1100421645.html

Beyaz Saray duyurdu: Trump bugün 'kritik önemde' bir açıklama yapacak

Beyaz Saray duyurdu: Trump bugün 'kritik önemde' bir açıklama yapacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Moskova saatiyle 22.00’de (TSİ 22.00) kameraların karşısına geçecek. Beyaz Saray, açıklamanın içeriğini paylaşmazken, Basın... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T15:26+0300

2025-10-23T15:26+0300

2025-10-23T15:29+0300

dünya

abd

haberler

donald trump

caroline levitt

washington

fox news

perşembe

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png

Beyaz Saray, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın saat 22.00’de kamuoyuna hitap edeceğini duyurdu. Başkanın konuşmasının konusu gizli tutulurken, Washington medyası açıklamanın “önemli bir ulusal gündemle” ilgili olabileceğini öne sürdü.Caroline Levitt brifing düzenleyecekBeyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt, Trump’ın konuşmasından iki saat önce, yani TSİ 20.00’de basın brifingi verecek. Brifingin, Trump’ın açıklamasına zemin hazırlayacak bir ön bilgilendirme niteliğinde olabileceği belirtiliyor.Konu gizli tutuluyorTrump’ın konuşmasının içeriği henüz paylaşılmadı. Beyaz Saray kaynakları, açıklamanın “önceden planlanmış bir ulusa sesleniş” mi yoksa “beklenmedik bir gelişmeye dair acil açıklama” mı olacağı konusunda bilgi vermedi. Ancak Washington kulislerinde, açıklamanın dış politika veya seçim stratejisiyle ilgili olabileceği iddia ediliyor.Küresel medya Trump’a odaklandıDuyurunun ardından, Amerikan ve uluslararası medya kuruluşları yayın akışlarını Trump’ın açıklamasına göre yeniden düzenledi. Özellikle CNN, Fox News ve Reuters, konuşmanın canlı olarak yayınlanacağını doğruladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kanada-basbakani-carney-abdye-guvenemeyiz-ihracatimizi-cesitlendirmeliyiz-1100412142.html

washington

perşembe

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, donald trump, caroline levitt, washington, fox news, perşembe, moskova