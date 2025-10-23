https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ticaret-bakanligi-duyurdu-288-milyon-tl-degerinde-10-luks-araca-el-konuldu-1100408238.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araca el koydu. Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, operasyonla 288... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T09:41+0300

2025-10-23T09:41+0300

2025-10-23T09:41+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

araç

lüks araç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100408290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a20c2dd2a139e6191498811a207b999.jpg

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araç ele geçirdi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi."Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı" vizyonuyla ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları doğrultusunda yapılan detaylı incelemeler sonucu toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu. Böylece, 46 milyon liralık kamu zararı engellendi.Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/icisleri-bakanligi-duyurdu-9-ilde-operasyon-42-gozalti-1100407679.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, araç, lüks araç