TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

22.10.2025

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen gizli oylamada, Sayıştay’ın beş yeni üyesi belirlendi.Oylama sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı kontenjanından ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay üyeliğine seçildi.Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından önerilen 10 aday arasından yapılan seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14’ü geçersiz sayıldı. CHP’li milletvekilleri, 'seçimlerin liyakat esasına dayanmadığı' gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

