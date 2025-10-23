https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/tatilde-alkol-icerken-dikkat-uyarisi-8-ulke-yuksek-riskli-ilan-edildi-1100413799.html
Tatilde 'alkol içerken dikkat' uyarısı: 8 ülke 'yüksek riskli' ilan edildi
İngiltere, sahte içki kaynaklı metanol zehirlenmelerine karşı uyarı listesini genişletti. Turistlerin sık gittiği Japonya, Meksika ve Endonezya da artık... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Ucuza satılan içkiler ya da açıkta servis edilen karışımlar, tatil bölgelerinde giderek büyüyen bir tehdit haline geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCDO), metanol zehirlenmeleri nedeniyle seyahat uyarı listesini sekiz yeni ülkeyle genişletti. Yeni listeye Japonya, Meksika, Ekvador, Hindistan, Endonezya, Rusya, Kenya ve Bangladeş eklendi.Uyarı neden genişletildi? Yeni karar, son yıllarda yaşanan trajik olayların ardından geldi. Vietnam’da bir İngiliz kadın ve Güney Afrikalı bir erkek ev yapımı limoncello içtikten sonra hayatını kaybetti. Laos’ta metanol karışımlı içkiler altı turistin ölümüne neden oldu. Endonezya’da 2019’dan bu yana 300’ü aşkın vaka bildirildi. Uzmanlara göre sahte içkiler, özellikle tatil beldelerinde 'ev yapımı içki' adı altında satılan ürünlerde yaygın.Metanol nedir, neden tehlikeli? Metanol, aslında antifriz ve boya gibi ürünlerde kullanılan endüstriyel bir alkol. Görünüşü ve tadı normal alkolle neredeyse aynı, ancak sadece 30 mililitresi bile ölümcül olabiliyor. Erken belirtiler baş dönmesi, mide bulantısı ve bulanık görme. Saatler içinde körlük, solunum yetmezliği veya ölüm gelişebiliyor.En çok vakanın görüldüğü ülkeler Doktorlar ve yardım kuruluşları, en fazla vakanın Endonezya, Hindistan, Rusya ve Bangladeş’te görüldüğünü aktarıyor. Endonezya’da 'arak' adlı ev yapımı içkinin turistler arasında sık sık zehirlenmelere yol açtığı bildirildi.Turistlere şu uyarılarda bulunuldu. Sadece kapalı şişelerdeki içkileri tercih edin. Ev yapımı ya da etiketsiz içkilerden uzak durun. 'Kova' ya da 'karışık içecek' şeklinde satılan ucuz kokteyllere dikkat edin.
