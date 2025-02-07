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Sahte alkol kaynaklı ölümler artıyor: Metil alkolün zararları neler?
Sahte alkol kaynaklı ölümler artıyor: Metil alkolün zararları neler?
Sputnik Türkiye
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T16:27+0300
2025-02-07T16:27+0300
sağlik
türkiye
medipol mega üniversite
sahte alkol
sahte içki
ölüm
önlem
karaciğer
körlük
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Uzmanlar metil alkol içeren sahte içkilerin, kalıcı görme kaybı, beyin hasarı ve ölüme kadar varan sonuçlar doğurduğunun altını çiziyor.Metil alkol tüketiminde erken tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, sahte alkolün yol açtığı sağlık risklerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek bu hususta 'acil önlemler' alınması gerektiğini belirtiyor.'Erken tıbbi müdahale çok önemli'Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları yaşandığını bildirdi.Yıldırım, metil alkolün, sanayide yaygın olarak kullanılan ve ucuz olduğu için içki üretiminde yasa dışı olarak tercih edilen bir madde olduğunu, vücuda girdiğinde beyin, göz ve diğer organlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ve bu hasarların ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.Metil alkolün görme sinirini etkilediğine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Metil alkolün 10 mililitresinden 500 mililitresine kadar her dozu, toksik etki yaratabilir ve görme kayıplarına sebep olabilir. Bu kayıplar, sıklıkla geri dönüşümsüz olur. Bu tür zehirlenmelerde, erken tıbbi müdahale çok önemli. Toplumsal duyarlılığın artırılarak sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Sahte alkol karaciğeri tehdit ediyor'Alkol ve sahte alkol tüketiminin vücuttaki tahribatlarına değinen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, alkolün bağımlılık potansiyeli yüksek bir madde olduğuna, ucuz üretim amacıyla kullanılan metil alkolün ise sağlık açısından çok daha büyük tehlikeler doğurduğuna işaret etti.Korkut, "Alkolün kronik kullanımlarında karaciğer yağlanması, siroz ve buna bağlı karaciğer nakilleri gibi durumlar görülebilirken, sahte alkol tüketiminde bu etkiler çok daha hızlı ve ölümcül hale gelebiliyor. Özellikle yoğun miktarda alınan sahte alkol sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle hastalar karşımıza çıkıyor. Bu süreçte, karaciğer enzimleri yükseliyor ve görme kaybı, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İleri aşamalarda ise ne yazık ki ölüme kadar varabilen vakalarla karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Metil alkolden kaynaklı zehirlenmenin belirtileri neler?Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş da sahte alkolün merkezi sinir sisteminde hücre harabiyetine neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.Toplutaş, sahte alkolün, beyindeki hücre harabiyeti sonucunda komaya ve ölüme kadar giden süreçlere sebep olabildiğini aktararak, "Görmede bulanıklaşma, şiddetli bulantı, kusma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi belirtiler, sahte alkol zehirlenmesine işaret eder. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.Sinir sistemin vücuttaki en hassas hücrelerden oluştuğunu vurgulayan Toplutaş, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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metil alkolün sağlığa zararları, metil alkol kör eder mi, metil alkol zararlı mı, metil alkol zararı, metil alkol neden zararlı, metil alkol göze zarar verir mi, metil alkol göze zarar verir mi, metil alkol görme kaybı, metil alkol karaciğere zarar verir mi, metil alkol kesin kör eder mi, metil alkol zehirler mi, metil alkol zehirlenme belirtisi, metil alkolden kaynaklı zehirlenmenin belirtileri neler, metil alkolden kaynaklı zehirlenmenin belirtileri

Sahte alkol kaynaklı ölümler artıyor: Metil alkolün zararları neler?

16:27 07.02.2025
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları yaşandığını belirterek bu şekilde zehirlenmelerde erken tıbbi müdahalenin büyük önem taşıdığını ve sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar metil alkol içeren sahte içkilerin, kalıcı görme kaybı, beyin hasarı ve ölüme kadar varan sonuçlar doğurduğunun altını çiziyor.
Metil alkol tüketiminde erken tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, sahte alkolün yol açtığı sağlık risklerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek bu hususta 'acil önlemler' alınması gerektiğini belirtiyor.

'Erken tıbbi müdahale çok önemli'

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları yaşandığını bildirdi.
Yıldırım, metil alkolün, sanayide yaygın olarak kullanılan ve ucuz olduğu için içki üretiminde yasa dışı olarak tercih edilen bir madde olduğunu, vücuda girdiğinde beyin, göz ve diğer organlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ve bu hasarların ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.
Metil alkolün görme sinirini etkilediğine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Metil alkolün 10 mililitresinden 500 mililitresine kadar her dozu, toksik etki yaratabilir ve görme kayıplarına sebep olabilir. Bu kayıplar, sıklıkla geri dönüşümsüz olur. Bu tür zehirlenmelerde, erken tıbbi müdahale çok önemli. Toplumsal duyarlılığın artırılarak sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Sahte alkol karaciğeri tehdit ediyor'

Alkol ve sahte alkol tüketiminin vücuttaki tahribatlarına değinen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, alkolün bağımlılık potansiyeli yüksek bir madde olduğuna, ucuz üretim amacıyla kullanılan metil alkolün ise sağlık açısından çok daha büyük tehlikeler doğurduğuna işaret etti.
Korkut, "Alkolün kronik kullanımlarında karaciğer yağlanması, siroz ve buna bağlı karaciğer nakilleri gibi durumlar görülebilirken, sahte alkol tüketiminde bu etkiler çok daha hızlı ve ölümcül hale gelebiliyor. Özellikle yoğun miktarda alınan sahte alkol sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle hastalar karşımıza çıkıyor. Bu süreçte, karaciğer enzimleri yükseliyor ve görme kaybı, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İleri aşamalarda ise ne yazık ki ölüme kadar varabilen vakalarla karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Metil alkolden kaynaklı zehirlenmenin belirtileri neler?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş da sahte alkolün merkezi sinir sisteminde hücre harabiyetine neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.
Toplutaş, sahte alkolün, beyindeki hücre harabiyeti sonucunda komaya ve ölüme kadar giden süreçlere sebep olabildiğini aktararak, "Görmede bulanıklaşma, şiddetli bulantı, kusma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi belirtiler, sahte alkol zehirlenmesine işaret eder. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.
Sinir sistemin vücuttaki en hassas hücrelerden oluştuğunu vurgulayan Toplutaş, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Sahte alkolün sinir sistemi üzerindeki tahribatı çok fazla. Yoğun alkol tüketimi bile beyin hücrelerine zarar verir. Sahte alkol ise bu etkileri daha hızlı ve ağır bir şekilde tetiklemekte. Sahte alkol şüphesi varsa erken müdahale, hayat kurtarıcıdır. Ancak süre geçtikten sonra hücre hasarı geri döndürülemeyecek hale gelebiliyor.

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