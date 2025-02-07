https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/sahte-alkol-kaynakli-olumler-artiyor-metil-alkolun-zararlarineler-1093471600.html

Sahte alkol kaynaklı ölümler artıyor: Metil alkolün zararları neler?

Sahte alkol kaynaklı ölümler artıyor: Metil alkolün zararları neler?

Sputnik Türkiye

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T16:27+0300

2025-02-07T16:27+0300

2025-02-07T16:27+0300

sağlik

türkiye

medipol mega üniversite

sahte alkol

sahte içki

ölüm

önlem

karaciğer

körlük

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Uzmanlar metil alkol içeren sahte içkilerin, kalıcı görme kaybı, beyin hasarı ve ölüme kadar varan sonuçlar doğurduğunun altını çiziyor.Metil alkol tüketiminde erken tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, sahte alkolün yol açtığı sağlık risklerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek bu hususta 'acil önlemler' alınması gerektiğini belirtiyor.'Erken tıbbi müdahale çok önemli'Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, sahte içki tüketimine bağlı olarak metil alkol kaynaklı ciddi sağlık sorunları yaşandığını bildirdi.Yıldırım, metil alkolün, sanayide yaygın olarak kullanılan ve ucuz olduğu için içki üretiminde yasa dışı olarak tercih edilen bir madde olduğunu, vücuda girdiğinde beyin, göz ve diğer organlarda ciddi hasarlara yol açabileceğini ve bu hasarların ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.Metil alkolün görme sinirini etkilediğine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Metil alkolün 10 mililitresinden 500 mililitresine kadar her dozu, toksik etki yaratabilir ve görme kayıplarına sebep olabilir. Bu kayıplar, sıklıkla geri dönüşümsüz olur. Bu tür zehirlenmelerde, erken tıbbi müdahale çok önemli. Toplumsal duyarlılığın artırılarak sahte içki tüketiminin önlenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Sahte alkol karaciğeri tehdit ediyor'Alkol ve sahte alkol tüketiminin vücuttaki tahribatlarına değinen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, alkolün bağımlılık potansiyeli yüksek bir madde olduğuna, ucuz üretim amacıyla kullanılan metil alkolün ise sağlık açısından çok daha büyük tehlikeler doğurduğuna işaret etti.Korkut, "Alkolün kronik kullanımlarında karaciğer yağlanması, siroz ve buna bağlı karaciğer nakilleri gibi durumlar görülebilirken, sahte alkol tüketiminde bu etkiler çok daha hızlı ve ölümcül hale gelebiliyor. Özellikle yoğun miktarda alınan sahte alkol sonrası mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerle hastalar karşımıza çıkıyor. Bu süreçte, karaciğer enzimleri yükseliyor ve görme kaybı, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İleri aşamalarda ise ne yazık ki ölüme kadar varabilen vakalarla karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Metil alkolden kaynaklı zehirlenmenin belirtileri neler?Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş da sahte alkolün merkezi sinir sisteminde hücre harabiyetine neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.Toplutaş, sahte alkolün, beyindeki hücre harabiyeti sonucunda komaya ve ölüme kadar giden süreçlere sebep olabildiğini aktararak, "Görmede bulanıklaşma, şiddetli bulantı, kusma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi belirtiler, sahte alkol zehirlenmesine işaret eder. Bu tür durumlarda zaman kaybetmeden acil servise başvurulması gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.Sinir sistemin vücuttaki en hassas hücrelerden oluştuğunu vurgulayan Toplutaş, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbul-valiligi-acikladi-23-gunde-70-kisi-sahte-alkolden-oldu-1093470472.html

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