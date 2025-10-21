https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/buzullarin-altindaki-gizli-yasam-bilim-insanlarinin-buyuk-kesfi-1100366771.html
Buzulların altındaki gizli yaşam: Bilim insanlarının büyük keşfi
Buzulların altındaki gizli yaşam: Bilim insanlarının büyük keşfi
2025-10-21T17:54+0300
Kuzey Kutbu’ndaki buzların hızla erimesi genellikle çevresel bir felaket olarak görülüyor. Ancak bilim insanları, bu sürecin okyanus yaşamına beklenmedik bir katkı sağlayabileceğini aktardı. Kopenhag Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekip, eriyen buz tabakalarının altında yeni bir azot kaynağı tespit etti. Bu keşif, bölgedeki deniz yaşamının geleceğini kökten değiştirebilir.Eriyen buz, azotu serbest bırakıyor Araştırmacılar, azot sabitlemesi adı verilen bir sürecin, Kuzey Kutbu’nun en soğuk ve uzak bölgelerinde bile gerçekleştiğini doğruladı. Bu süreçte bazı bakteriler, deniz suyunda çözünmüş azot gazını bitkiler için gerekli bir besine dönüştürüyor. Araştırma ekibinden Lisa W. von Friesen, “Buz altında yaşam koşullarının bu kadar zengin olabileceğini kimse beklemiyordu. Yanıldık” dedi.Daha az buz, daha çok yaşam Ekip, azotun özellikle erime sınırlarında yoğunlaştığını buldu. Burası, bakterilerin en verimli şekilde çalıştığı bölge. Von Friesen’e göre bu durum, 'gelecekte buzlar azaldıkça, azot miktarının ve buna bağlı olarak alg üretiminin de artabileceği' anlamına geliyor. Bu da zincirleme bir etki yaratıyor. Daha fazla alg daha fazla plankton daha fazla balık.Yeni bir dönem başlıyor Bilim insanları, bu bulgunun Arktik Okyanusu’nun geleceğini modelleyen iklim tahminlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Von Friesen’e göre, bu keşif sadece Kuzey Kutbu’nun ekosistemine değil, gezegenin karbon dengesine dair anlayışımızı da değiştirebilir.
