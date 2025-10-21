Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/buzullarin-altindaki-gizli-yasam-bilim-insanlarinin-buyuk-kesfi-1100366771.html
Buzulların altındaki gizli yaşam: Bilim insanlarının büyük keşfi
Buzulların altındaki gizli yaşam: Bilim insanlarının büyük keşfi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Kuzey Kutbu’nun eriyen buz tabakalarının altında gizli bir yaşam döngüsü keşfetti. Yeni bulgular, buzların erimesinin yalnızca bir felaket... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T17:54+0300
2025-10-21T17:54+0300
yaşam
çevre
kuzey kutbu
buzul
erime
buzulların erimesi
keşif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095248735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8c26c8a721ef97481c3e1a55c8d9692.jpg
Kuzey Kutbu’ndaki buzların hızla erimesi genellikle çevresel bir felaket olarak görülüyor. Ancak bilim insanları, bu sürecin okyanus yaşamına beklenmedik bir katkı sağlayabileceğini aktardı. Kopenhag Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekip, eriyen buz tabakalarının altında yeni bir azot kaynağı tespit etti. Bu keşif, bölgedeki deniz yaşamının geleceğini kökten değiştirebilir.Eriyen buz, azotu serbest bırakıyor Araştırmacılar, azot sabitlemesi adı verilen bir sürecin, Kuzey Kutbu’nun en soğuk ve uzak bölgelerinde bile gerçekleştiğini doğruladı. Bu süreçte bazı bakteriler, deniz suyunda çözünmüş azot gazını bitkiler için gerekli bir besine dönüştürüyor. Araştırma ekibinden Lisa W. von Friesen, “Buz altında yaşam koşullarının bu kadar zengin olabileceğini kimse beklemiyordu. Yanıldık” dedi.Daha az buz, daha çok yaşam Ekip, azotun özellikle erime sınırlarında yoğunlaştığını buldu. Burası, bakterilerin en verimli şekilde çalıştığı bölge. Von Friesen’e göre bu durum, 'gelecekte buzlar azaldıkça, azot miktarının ve buna bağlı olarak alg üretiminin de artabileceği' anlamına geliyor. Bu da zincirleme bir etki yaratıyor. Daha fazla alg daha fazla plankton daha fazla balık.Yeni bir dönem başlıyor Bilim insanları, bu bulgunun Arktik Okyanusu’nun geleceğini modelleyen iklim tahminlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Von Friesen’e göre, bu keşif sadece Kuzey Kutbu’nun ekosistemine değil, gezegenin karbon dengesine dair anlayışımızı da değiştirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/deniz-seviyesi-4-bin-yilin-rekorunu-kirdi-bilim-insanlari-uyariyor-1100334928.html
kuzey kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095248735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae3df0d6f470c1d9cca674fff6a437fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, kuzey kutbu, buzul, erime, buzulların erimesi, keşif
çevre, kuzey kutbu, buzul, erime, buzulların erimesi, keşif

Buzulların altındaki gizli yaşam: Bilim insanlarının büyük keşfi

17:54 21.10.2025
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHYAlaska'da Matanuska Buzulu
Alaska'da Matanuska Buzulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY
Abone ol
Bilim insanları, Kuzey Kutbu’nun eriyen buz tabakalarının altında gizli bir yaşam döngüsü keşfetti. Yeni bulgular, buzların erimesinin yalnızca bir felaket değil, aynı zamanda okyanus yaşamını besleyen bir fırsat da olabileceğini gösteriyor.
Kuzey Kutbu’ndaki buzların hızla erimesi genellikle çevresel bir felaket olarak görülüyor. Ancak bilim insanları, bu sürecin okyanus yaşamına beklenmedik bir katkı sağlayabileceğini aktardı. Kopenhag Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekip, eriyen buz tabakalarının altında yeni bir azot kaynağı tespit etti. Bu keşif, bölgedeki deniz yaşamının geleceğini kökten değiştirebilir.

Eriyen buz, azotu serbest bırakıyor

Araştırmacılar, azot sabitlemesi adı verilen bir sürecin, Kuzey Kutbu’nun en soğuk ve uzak bölgelerinde bile gerçekleştiğini doğruladı. Bu süreçte bazı bakteriler, deniz suyunda çözünmüş azot gazını bitkiler için gerekli bir besine dönüştürüyor. Araştırma ekibinden Lisa W. von Friesen, “Buz altında yaşam koşullarının bu kadar zengin olabileceğini kimse beklemiyordu. Yanıldık” dedi.

Daha az buz, daha çok yaşam

Ekip, azotun özellikle erime sınırlarında yoğunlaştığını buldu. Burası, bakterilerin en verimli şekilde çalıştığı bölge. Von Friesen’e göre bu durum, 'gelecekte buzlar azaldıkça, azot miktarının ve buna bağlı olarak alg üretiminin de artabileceği' anlamına geliyor. Bu da zincirleme bir etki yaratıyor. Daha fazla alg daha fazla plankton daha fazla balık.

Yeni bir dönem başlıyor

Bilim insanları, bu bulgunun Arktik Okyanusu’nun geleceğini modelleyen iklim tahminlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Von Friesen’e göre, bu keşif sadece Kuzey Kutbu’nun ekosistemine değil, gezegenin karbon dengesine dair anlayışımızı da değiştirebilir.
Antarktika'da buzul erimeleri deniz seviyesini tehdit ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
YAŞAM
Deniz seviyesi 4 bin yılın rekorunu kırdı: Bilim insanları uyarıyor
Dün, 19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала