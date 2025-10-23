https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ehliyet-yenilemede-son-8-gun-31-ekime-kadar-sadece-15-tl-1100417392.html
Ehliyet yenilemede son 8 gün: 31 Ekim'e kadar sadece 15 TL
Ehliyet yenilemede son 8 gün: 31 Ekim'e kadar sadece 15 TL
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için sürücülere uyarıda bulundu. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yapılmayan...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sona erdiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, “Sürücü belgenizi değiştirin, son güne kalmayın. Son 8 gün! 31 Ekim’e kadar yenilenmeyen eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Bu belgelerin 31 Ekim 2025 tarihine kadar tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde sadece 15 TL karşılığında yenilenebileceği belirtildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasında, vatandaşların yoğunluk yaşanmaması için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği ifade edildi.
1 Kasım’dan sonra ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olacak
Belirtilen tarihten sonra yani 1 Kasım 2025 itibarıyla, ehliyet yenileme işlemlerinde ücret farkı büyük ölçüde artacak.
Yeni ücretler şu şekilde olacak:
Değerli kağıt bedeli:
1.420 TL
Vakıf hizmet bedeli:
340 TL
Harç bedeli (B sınıfı):
5.678,60 TL
Böylece, bugün 15 TL’ye yapılan yenileme işlemi, 1 Kasım’dan itibaren yaklaşık 500 kat daha pahalıya mal olacak.
Ehliyet yenileme nasıl yapılacak?
Vatandaşlar, eski sürücü belgelerini yenilemek için randevularını https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden oluşturabiliyor.
Ehliyet yenileme işlemleri için gerekli belgeler ise şöyle:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı 1 adet biyometrik fotoğraf 15 TL yenileme bedelinin ödendiğine dair dekont
İşlem sırasında eski ehliyet alınarak yeni kart postayla vatandaşın adresine gönderiliyor. 31 Ekim 2025 mesai bitimine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler artık yasal geçerliliğini kaybedecek.