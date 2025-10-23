https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/survivor-2026-kadrosu-olusuyor-unlu-sarkici-keremcem-2-yarismaci-olarak-aciklandi-1100416067.html
Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı
Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru sonrasında Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosuna katılan 2. yarışmacı Keremcem oldu.
Heyecanla beklenen Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın şarkıcı Bayhan'dan sonraki ikinci yarışmacısı belli oldu.Survivor 2026 kadrosuAcun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Keremcem'in yarışmaya dahil olduğu duyurdu.Acun Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." dedi.Bayhan da Survivor'daAcun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.
Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru sonrasında Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosuna katılan 2. yarışmacı Keremcem oldu.
Heyecanla beklenen Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın şarkıcı Bayhan'dan sonraki ikinci yarışmacısı belli oldu.
Acun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Keremcem'in yarışmaya dahil olduğu duyurdu.
Acun Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." dedi.
Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.