Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı

Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı

23.10.2025

Heyecanla beklenen Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın şarkıcı Bayhan'dan sonraki ikinci yarışmacısı belli oldu.Survivor 2026 kadrosuAcun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Keremcem'in yarışmaya dahil olduğu duyurdu.Acun Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." dedi.Bayhan da Survivor'daAcun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.

