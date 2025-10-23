Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/survivor-2026-kadrosu-olusuyor-unlu-sarkici-keremcem-2-yarismaci-olarak-aciklandi-1100416067.html
Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı
Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı
Sputnik Türkiye
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru sonrasında Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosuna katılan 2... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T13:28+0300
2025-10-23T13:28+0300
yaşam
survivor
keremcem
yarışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100416428_0:0:693:390_1920x0_80_0_0_63393d2bd83d8476ffdced53cc9269e8.jpg
Heyecanla beklenen Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın şarkıcı Bayhan'dan sonraki ikinci yarışmacısı belli oldu.Survivor 2026 kadrosuAcun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Keremcem'in yarışmaya dahil olduğu duyurdu.Acun Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler &amp; All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." dedi.Bayhan da Survivor'daAcun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/acun-ilicali-acikladi-survivor-2026nin-ilk-yarismacisi-belli-oldu-1099955114.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100416428_0:0:693:520_1920x0_80_0_0_4979b3187838e03161ead5d3551c4ac3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
survivor, keremcem, yarışma
survivor, keremcem, yarışma

Survivor 2026 kadrosu oluşuyor: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak açıklandı

13:28 23.10.2025
Keremcem
Keremcem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
Abone ol
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru sonrasında Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosuna katılan 2. yarışmacı Keremcem oldu.
Heyecanla beklenen Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın şarkıcı Bayhan'dan sonraki ikinci yarışmacısı belli oldu.

Survivor 2026 kadrosu

Acun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Keremcem'in yarışmaya dahil olduğu duyurdu.

Acun Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." dedi.

Bayhan da Survivor'da

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.
Bayhan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
YAŞAM
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
6 Ekim, 14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала