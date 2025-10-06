https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/acun-ilicali-acikladi-survivor-2026nin-ilk-yarismacisi-belli-oldu-1099955114.html

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, yarışacak ismin ünlü şarkıcı Bayhan olduğunu söyledi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Survivor 2026 Ünlüler-All Star konsepti için geri sayım başladı. Yarışmanın ilk ismi, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Ilıcalı, ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu açıkladı. İlk isim Bayhan olduÇekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Survivor'ın başvuruları devam ediyor. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor ile ilgili ilk haberi Acun Ilıcalı duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.

