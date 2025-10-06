https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/acun-ilicali-acikladi-survivor-2026nin-ilk-yarismacisi-belli-oldu-1099955114.html
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, yarışacak ismin ünlü şarkıcı Bayhan olduğunu söyledi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T14:11+0300
2025-10-06T14:11+0300
2025-10-06T14:11+0300
yaşam
acun ilıcalı
survivor
yarışma
yarışma programı
şarkıcı bayhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099954918_0:372:1242:1071_1920x0_80_0_0_5b072e38d6e1df0d00388ce2e039ca83.jpg
Survivor 2026 Ünlüler-All Star konsepti için geri sayım başladı. Yarışmanın ilk ismi, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Ilıcalı, ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu açıkladı. İlk isim Bayhan olduÇekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Survivor'ın başvuruları devam ediyor. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor ile ilgili ilk haberi Acun Ilıcalı duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/survivor-2025-sampiyonu-olan-adem-kiliccidan-ilk-paylasim-cok-yoruldum-cok-yiprandim-1097038074.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099954918_0:256:1242:1188_1920x0_80_0_0_910d9a6a28ce9d465503e2bb29da87ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
acun ilıcalı, survivor, yarışma, yarışma programı, şarkıcı bayhan
acun ilıcalı, survivor, yarışma, yarışma programı, şarkıcı bayhan
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, yarışacak ismin ünlü şarkıcı Bayhan olduğunu söyledi.
Survivor 2026 Ünlüler-All Star konsepti için geri sayım başladı. Yarışmanın ilk ismi, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Ilıcalı, ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu açıkladı.
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Survivor'ın başvuruları devam ediyor. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor ile ilgili ilk haberi Acun Ilıcalı duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu "Bayhan'a gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle açıkladı.