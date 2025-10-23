https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/sarkozyye-cezaevinde-tehdit-kaddafinin-intikamini-alacagiz-1100414213.html

Sarkozy’ye cezaevinde tehdit: ‘Kaddafi’nin intikamını alacağız’

Sarkozy’ye cezaevinde tehdit: ‘Kaddafi’nin intikamını alacağız’

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris’teki La Sante Cezaevi’nde “Kaddafi’nin intikamını alacağız” sloganları ve tehditlerle karşılaştı. Detaylar haberde...

Sarkozy, 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den aldığı yasadışı fonlarla finanse etmekle suçlandığı ‘Libya davası’ kapsamında beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 70 yaşındaki eski lider, salı günü cezasını çekmek üzere La Sante Cezaevi’ne konuldu.‘Her şeyi biliyoruz’Cezaevinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bazı mahkumların Sarkozy’nin kaldığı kanadı işaret ederek “Kaddafi’nin intikamını alacağız, her şeyi biliyoruz, milyarlarca doları geri ver!” diye bağırdığı görülüyor. Bir başka videoda ise bir mahkumun “Sarko! Kafanı göster!” sözleri duyuluyor.Fransız basınına göre videolar salı gecesi sosyal medyada yayılmaya başladı ve hızla gündem oldu. Olayın ardından Sarkozy’nin güvenliği artırıldı.Yan hücreye polis yerleştirildiFransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eski cumhurbaşkanına yönelik tehditlerin “gerçek ve ciddi” olduğunu belirterek, iki polis memurunun Sarkozy’nin hücresinin hemen yanına yerleştirildiğini açıkladı. Nunez, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyled:Bu görevlilerin Sarkozy’ye cezaevi içindeki yürüyüş saatlerinde, spor salonu ve kütüphane ziyaretlerinde eşlik edeceği bildirildi.‘Libya davası’ 2013’te başlamıştıSarkozy hakkındaki soruşturma, 2013 yılında Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin “Fransa’daki seçim kampanyasına 50 milyon euro destek verdik” iddiasıyla başlamıştı.Kilit tanık ölmüştüDava sürecinde kilit tanık konumundaki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, 23 Eylül’de Beyrut’ta yaşamını yitirmişti. Takieddine daha önce Sarkozy’ye Libya’dan para aktarıldığına dair ifadeler vermişti.Sarkozy, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor ve davanın “siyasi saiklerle yürütüldüğünü” savunuyor. Avukatları, temyiz süreci sonuçlanana kadar erken tahliye talebinde bulundu.

