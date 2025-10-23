Sarkozy’ye cezaevinde tehdit: ‘Kaddafi’nin intikamını alacağız’
© AP Photo / Ludovic MarinEski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris’teki La Sante Cezaevi’nde “Kaddafi’nin intikamını alacağız” sloganları ve tehditlerle karşılaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda mahkumların Sarkozy’ye hakaret ettiği ve “Milyarları geri ver, Sarko!” diye bağırdığı duyuldu.
Sarkozy, 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den aldığı yasadışı fonlarla finanse etmekle suçlandığı ‘Libya davası’ kapsamında beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 70 yaşındaki eski lider, salı günü cezasını çekmek üzere La Sante Cezaevi’ne konuldu.
‘Her şeyi biliyoruz’
Cezaevinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bazı mahkumların Sarkozy’nin kaldığı kanadı işaret ederek “Kaddafi’nin intikamını alacağız, her şeyi biliyoruz, milyarlarca doları geri ver!” diye bağırdığı görülüyor. Bir başka videoda ise bir mahkumun “Sarko! Kafanı göster!” sözleri duyuluyor.
Fransız basınına göre videolar salı gecesi sosyal medyada yayılmaya başladı ve hızla gündem oldu. Olayın ardından Sarkozy’nin güvenliği artırıldı.
Yan hücreye polis yerleştirildi
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eski cumhurbaşkanına yönelik tehditlerin “gerçek ve ciddi” olduğunu belirterek, iki polis memurunun Sarkozy’nin hücresinin hemen yanına yerleştirildiğini açıkladı. Nunez, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyled:
Cumhuriyetin eski bir başkanı olarak, kendisine statüsü gereği koruma sağlanacaktır. Tehdit açıktır ve bu koruma cezaevinde de sürdürülmektedir.
Bu görevlilerin Sarkozy’ye cezaevi içindeki yürüyüş saatlerinde, spor salonu ve kütüphane ziyaretlerinde eşlik edeceği bildirildi.
‘Libya davası’ 2013’te başlamıştı
Sarkozy hakkındaki soruşturma, 2013 yılında Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin “Fransa’daki seçim kampanyasına 50 milyon euro destek verdik” iddiasıyla başlamıştı.
2011’de Sarkozy, NATO öncülüğündeki müdahalede aktif rol oynamış ve Kaddafi rejiminin devrilmesinde kilit isimlerden biri olmuştu.
Kilit tanık ölmüştü
Dava sürecinde kilit tanık konumundaki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, 23 Eylül’de Beyrut’ta yaşamını yitirmişti. Takieddine daha önce Sarkozy’ye Libya’dan para aktarıldığına dair ifadeler vermişti.
Sarkozy, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor ve davanın “siyasi saiklerle yürütüldüğünü” savunuyor. Avukatları, temyiz süreci sonuçlanana kadar erken tahliye talebinde bulundu.