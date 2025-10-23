https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/sarkici-aleyna-tilki-kapkaca-ugradi-her-sey-calindi-1100433479.html
Şarkıcı Aleyna Tilki kapkaça uğradı: 'Her şey çalındı'
Şarkıcı Aleyna Tilki kapkaça uğradı: 'Her şey çalındı'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kapkaça uğradığını duyurdu. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çantasının... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T23:37+0300
2025-10-23T23:37+0300
2025-10-23T23:37+0300
türki̇ye
aleyna tilki
amsterdam
hollanda
hırsız
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
çanta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053306181_0:124:1080:732_1920x0_80_0_0_007f4c91b6d4cf9f8999d7fb873d6f1d.jpg
Aleyna Tilki, Amsterdam’da kapkaç sonucu çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu.Tilki, paylaşımında “Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şey çalındı. Amerika’da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim” diyerek takipçilerinden yardım istedi. Çantanın kaybolduğu konum olarak Amsterdam'da bulunan bir kanal olan Nieuwe Keizersgracht’i işaret eden şarkıcı, çevrede veya yakın semtlerde bulunabileceğini söyledi.Ünlü şarkıcı ayrıca, çoğu zaman pasaportların çalındıktan sonra çöpe veya etrafa atıldığını ifade ederek, hem çantayı hem de pasaportu ayrı ayrı aramanın mümkün olabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/benjamin-firtinasi-parisi-vurdu-baskentte-parklar-ve-bahceler-kapatildi-1100431375.html
türki̇ye
amsterdam
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053306181_0:23:1080:833_1920x0_80_0_0_45ada2fdf87105d11cfa220c9a4b2b7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleyna tilki, amsterdam, hollanda, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, çanta
aleyna tilki, amsterdam, hollanda, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, çanta
Şarkıcı Aleyna Tilki kapkaça uğradı: 'Her şey çalındı'
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kapkaça uğradığını duyurdu. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çantasının çalındığını ve içinde pasaport, bilgisayarla diğer eşyalarının bulunduğunu belirtti.
Aleyna Tilki, Amsterdam’da kapkaç sonucu çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Tilki, paylaşımında “Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şey çalındı. Amerika’da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim” diyerek takipçilerinden yardım istedi.
Çantanın kaybolduğu konum olarak Amsterdam'da bulunan bir kanal olan Nieuwe Keizersgracht’i işaret eden şarkıcı, çevrede veya yakın semtlerde bulunabileceğini söyledi.
Ünlü şarkıcı ayrıca, çoğu zaman pasaportların çalındıktan sonra çöpe veya etrafa atıldığını ifade ederek, hem çantayı hem de pasaportu ayrı ayrı aramanın mümkün olabileceğini belirtti.