Şarkıcı Aleyna Tilki kapkaça uğradı: 'Her şey çalındı'

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kapkaça uğradığını duyurdu. Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çantasının... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Aleyna Tilki, Amsterdam’da kapkaç sonucu çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu.Tilki, paylaşımında “Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şey çalındı. Amerika’da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim” diyerek takipçilerinden yardım istedi. Çantanın kaybolduğu konum olarak Amsterdam'da bulunan bir kanal olan Nieuwe Keizersgracht’i işaret eden şarkıcı, çevrede veya yakın semtlerde bulunabileceğini söyledi.Ünlü şarkıcı ayrıca, çoğu zaman pasaportların çalındıktan sonra çöpe veya etrafa atıldığını ifade ederek, hem çantayı hem de pasaportu ayrı ayrı aramanın mümkün olabileceğini belirtti.

2025

