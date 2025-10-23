https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/benjamin-firtinasi-parisi-vurdu-baskentte-parklar-ve-bahceler-kapatildi-1100431375.html

Benjamin Fırtınası Paris’i vurdu: Başkentte parklar ve bahçeler kapatıldı

Benjamin Fırtınası Paris’i vurdu: Başkentte parklar ve bahçeler kapatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa’da etkili olan Benjamin Fırtınası, Paris ve çevresinde yaşamı olumsuz etkiledi. Saatte 100 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgarlar nedeniyle... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T20:57+0300

2025-10-23T20:57+0300

2025-10-23T20:57+0300

dünya

fransa

paris

fırtına

park

bahçe

hayvanat bahçesi

hobi bahçesi

botanik bahçesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/02/1066502871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a5db23f4db592ac792ef0d94c7b4d08.jpg

Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde Benjamin Fırtınası etkili oldu.Paris Belediyesi, fırtına nedeniyle park, bahçe, meydan ve mezarlıkların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Belediye, halka ormanlık alanlardan uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.Versailles Sarayı’nın ünlü bahçeleri dahil olmak üzere tüm parklar, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinden itibaren kapatıldı. Alanların, fırtına sonrası yapılacak incelemelerin ardından 24 Ekim Cuma günü yeniden açılması bekleniyor.Benjamin Fırtınası, yalnızca Paris’i değil, Fransa genelini etkiliyor. Nantes, Orleans, Agen, La Rochelle ve Poitiers gibi şehirlerde de çok sayıda park kapatıldı. Kıyı bölgelerinde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.Paris bölgesinde üç banliyö treni (Transilien) hattında aksama yaşanırken, bazı RER hatlarında da gecikmeler görüldü. SNCF, halka yolculuk öncesinde sefer durumlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/parisi-hortum-vurdu-olu-ve-yaralilar-var-1100354090.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, paris, fırtına, park, bahçe, hayvanat bahçesi, hobi bahçesi, botanik bahçesi