Benjamin Fırtınası Paris’i vurdu: Başkentte parklar ve bahçeler kapatıldı
23.10.2025
Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde Benjamin Fırtınası etkili oldu.Paris Belediyesi, fırtına nedeniyle park, bahçe, meydan ve mezarlıkların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Belediye, halka ormanlık alanlardan uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.Versailles Sarayı’nın ünlü bahçeleri dahil olmak üzere tüm parklar, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinden itibaren kapatıldı. Alanların, fırtına sonrası yapılacak incelemelerin ardından 24 Ekim Cuma günü yeniden açılması bekleniyor.Benjamin Fırtınası, yalnızca Paris’i değil, Fransa genelini etkiliyor. Nantes, Orleans, Agen, La Rochelle ve Poitiers gibi şehirlerde de çok sayıda park kapatıldı. Kıyı bölgelerinde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.Paris bölgesinde üç banliyö treni (Transilien) hattında aksama yaşanırken, bazı RER hatlarında da gecikmeler görüldü. SNCF, halka yolculuk öncesinde sefer durumlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris ve ülke genelinde Benjamin Fırtınası etkili oldu.
Paris Belediyesi, fırtına nedeniyle park, bahçe, meydan ve mezarlıkların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Belediye, halka ormanlık alanlardan uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
Versailles Sarayı’nın ünlü bahçeleri dahil olmak üzere tüm parklar, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinden itibaren kapatıldı. Alanların, fırtına sonrası yapılacak incelemelerin ardından 24 Ekim Cuma günü yeniden açılması bekleniyor.
Benjamin Fırtınası, yalnızca Paris’i değil, Fransa genelini etkiliyor. Nantes, Orleans, Agen, La Rochelle ve Poitiers gibi şehirlerde de çok sayıda park kapatıldı. Kıyı bölgelerinde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.
Paris bölgesinde üç banliyö treni (Transilien) hattında aksama yaşanırken, bazı RER hatlarında da gecikmeler görüldü. SNCF, halka yolculuk öncesinde sefer durumlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.