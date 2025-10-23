https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-600-kadar-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1100416208.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 600 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
23.10.2025
13:18 23.10.2025 (güncellendi: 13:25 23.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 600 kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1580 askerini etkisiz hale getirdi, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, Ukrayna’nın silah sanayi tesislerini besleyen enerji tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve fırlatıldığı yerler, yakıt depoları ve ayrıca 152 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombası ve 293 uçak tipi İHA engellendi.