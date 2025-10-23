AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: 21 kişi ile 41 kuruluş listeye eklendi
© AAAvrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
© AA
Abone ol
Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan vazgeçmeyen AB, 19. yaptırım paketini kabul etti.
Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yeni yaptırımlar kabul edildi.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlığındaki zirvenin ardından yayınlanan AB Resmi Gazetesi'ne göre 21 kişi ile 41 kuruluş Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahilinde listeye dahil edildi.
Yaptırım listesindeki kişi sayısı 1980'e, kuruluş sayısı ise 683'e yükseldi.
AB ayrıca 25 Nisan 2026'dan itibaren kısa vadeli sözleşmelerle, 1 Ocak 2027'den itibaren ise uzun vadeli sözleşmelerle Rusya'dan LNG alımını yasakladı.
AB, 19. yaptırım paketi kapsamında Rus diplomatlara seyahat kısıtlamaları getirdi. Buna göre Rus diplomatların, gidecekleri ülkelerin yönetimlerini seyahatleri hakkında önceden bilgilendirmeleri gerekecek. AB, yeni kısıtlamaları, 'artan düşmanca istihbarat faaliyetleri ortamında' yabancı hükümet yetkililerinin farkındalığını artırma gereği olarak açıkladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kısıtlamaların Rus bankalarını, kripto para borsalarını ve Hindistan ile Çin'deki kuruluşları etkileyeceğini belirtti.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlığındaki zirvenin ardından yayınlanan AB Resmi Gazetesi'ne göre 21 kişi ile 41 kuruluş Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahilinde listeye dahil edildi.
Yaptırım listesindeki kişi sayısı 1980'e, kuruluş sayısı ise 683'e yükseldi.
AB ayrıca 25 Nisan 2026'dan itibaren kısa vadeli sözleşmelerle, 1 Ocak 2027'den itibaren ise uzun vadeli sözleşmelerle Rusya'dan LNG alımını yasakladı.
AB, 19. yaptırım paketi kapsamında Rus diplomatlara seyahat kısıtlamaları getirdi. Buna göre Rus diplomatların, gidecekleri ülkelerin yönetimlerini seyahatleri hakkında önceden bilgilendirmeleri gerekecek. AB, yeni kısıtlamaları, 'artan düşmanca istihbarat faaliyetleri ortamında' yabancı hükümet yetkililerinin farkındalığını artırma gereği olarak açıkladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kısıtlamaların Rus bankalarını, kripto para borsalarını ve Hindistan ile Çin'deki kuruluşları etkileyeceğini belirtti.