https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rusya-ile-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-takas-etti-1100422914.html

Rusya ile Ukrayna, askerlerinin cenazelerini takas etti

İstanbul'daki mutabakatlar kapsamında asker cenazelerinin takasına devam eden Rusya ve Ukrayna, bugün yeni bir takas daha gerçekleştirdi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Moskova'nın Kiev'e 1000 Ukrayna askerinin daha cenazesini teslim ettiğini, bunun karşılığında 31 askerinin cansız bedenini aldığını belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki asker cenazeleri takası, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor.Son takas 19 Ağustos'ta yapılmış, 1000 Ukrayna askerine karşılık 19 Rus askeri ülkelerine teslim edilmişti. İstanbul görüşmeleriRusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakereler 23 Temmuz akşamı İstanbul'da gerçekleşmiş ve yaklaşık bir saat sürmüştü.Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy, esirler ve cenaze takası konusunda yeni anlaşmanın sağlandığını, yaralılar ve cenazelerin toplanması için 24 veya 48 saatlik kısa süreli ateşkesler önerildiğini duyurmuştu.Taraflar, ağır yaralı ve hastların değişimlerinin süresiz olarak devam ettirilmesi konusunda anlaşmıştı. Rusya, Kiev'e 3.000 Ukrayna askerinin daha cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuş, ayrıca her iki taraftan en az 1.200’er esir takası yapılmasını önermişti.

