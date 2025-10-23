Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri: AB’nin yaptırımları işe yaramıyor ve tükenmiş durumda
Rusya Dışişleri: AB’nin yaptırımları işe yaramıyor ve tükenmiş durumda
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların sadece kendine zarar verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın kendi... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları değerlendirdi.Zaharova, “Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, tasarlandıkları şekilde işe yaramıyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, öncelikle Avrupa Birliği'ne karşı işliyor” ifadesini kullandı.Brüksel'in Moskova’ya karşı yaptırımları genişletme imkânlarının büyük ölçüde tükendiğini kaydeden Rus diplomat, “Rusya, AB'nin düşmanca eylemlerine, bize zarar vermeyi amaçlayan ve başarısızlığı belli olan girişimlere bile, bizim için daha doğru ve yararlı olduğunu düşündüğümüz şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar. Tepkimiz, bizim temel çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak, uygun ve ölçülü olacak” dedi.
2025
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ukrayna, yaptırım
Rusya Dışişleri: AB’nin yaptırımları işe yaramıyor ve tükenmiş durumda

11:24 23.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Гунеев
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların sadece kendine zarar verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak bunlara tepki gösterme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları değerlendirdi.
Zaharova, “Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, tasarlandıkları şekilde işe yaramıyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, öncelikle Avrupa Birliği'ne karşı işliyor” ifadesini kullandı.
Brüksel'in Moskova’ya karşı yaptırımları genişletme imkânlarının büyük ölçüde tükendiğini kaydeden Rus diplomat, “Rusya, AB'nin düşmanca eylemlerine, bize zarar vermeyi amaçlayan ve başarısızlığı belli olan girişimlere bile, bizim için daha doğru ve yararlı olduğunu düşündüğümüz şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar. Tepkimiz, bizim temel çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak, uygun ve ölçülü olacak” dedi.
© 2025 Sputnik
