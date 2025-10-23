https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rusya-disisleri-abnin-yaptirimlari-ise-yaramiyor-ve-tukenmis-durumda-1100410213.html
Rusya Dışişleri: AB’nin yaptırımları işe yaramıyor ve tükenmiş durumda
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların sadece kendine zarar verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın kendi... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
avrupa birliği
ukrayna
yaptırım
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları değerlendirdi.Zaharova, “Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, tasarlandıkları şekilde işe yaramıyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, öncelikle Avrupa Birliği'ne karşı işliyor” ifadesini kullandı.Brüksel'in Moskova’ya karşı yaptırımları genişletme imkânlarının büyük ölçüde tükendiğini kaydeden Rus diplomat, “Rusya, AB'nin düşmanca eylemlerine, bize zarar vermeyi amaçlayan ve başarısızlığı belli olan girişimlere bile, bizim için daha doğru ve yararlı olduğunu düşündüğümüz şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar. Tepkimiz, bizim temel çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak, uygun ve ölçülü olacak” dedi.
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların sadece kendine zarar verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak bunlara tepki gösterme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları değerlendirdi.
Zaharova, “Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, tasarlandıkları şekilde işe yaramıyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, öncelikle Avrupa Birliği'ne karşı işliyor” ifadesini kullandı.
Brüksel'in Moskova’ya karşı yaptırımları genişletme imkânlarının büyük ölçüde tükendiğini kaydeden Rus diplomat, “Rusya, AB'nin düşmanca eylemlerine, bize zarar vermeyi amaçlayan ve başarısızlığı belli olan girişimlere bile, bizim için daha doğru ve yararlı olduğunu düşündüğümüz şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar. Tepkimiz, bizim temel çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak, uygun ve ölçülü olacak” dedi.