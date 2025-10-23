https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rusya-disisleri-abnin-yaptirimlari-ise-yaramiyor-ve-tukenmis-durumda-1100410213.html

Rusya Dışişleri: AB’nin yaptırımları işe yaramıyor ve tükenmiş durumda

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların sadece kendine zarar verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kendi...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımları değerlendirdi.Zaharova, “Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, tasarlandıkları şekilde işe yaramıyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, öncelikle Avrupa Birliği'ne karşı işliyor” ifadesini kullandı.Brüksel'in Moskova’ya karşı yaptırımları genişletme imkânlarının büyük ölçüde tükendiğini kaydeden Rus diplomat, “Rusya, AB'nin düşmanca eylemlerine, bize zarar vermeyi amaçlayan ve başarısızlığı belli olan girişimlere bile, bizim için daha doğru ve yararlı olduğunu düşündüğümüz şekilde yanıt verme hakkını saklı tutar. Tepkimiz, bizim temel çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak, uygun ve ölçülü olacak” dedi.

