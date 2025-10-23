Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Avusturyalı askeri uzman: Zelenskiy'in çatışmayı dondurma isteği çaresizliğin göstergesi
Avusturyalı askeri uzman: Zelenskiy'in çatışmayı dondurma isteği çaresizliğin göstergesi
Avusturyalı Albay Reisner’in görüşüne göre, Vladimir Zelenskiy’in çatışmayı mevcut cephe hattı üzerinde dondurma talebi, Kiev rejiminin çaresizliğini ve... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Youtube’daki ntv Nachrichten kanalına konuşan Avusturya Savunma Bakanlığı askeri strateji uzmanı Markus Reisner, Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın mevcut cephe hattında dondurulmasına hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Reisner, “Benim bakış açımdan, bu Ukrayna'nın giderek zor durumda kaldığının açık bir işareti. Özellikle de Donald Trump ile yapılan müzakerelerin büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından” diyerek Zelenskiy’in, savaşı sürdürmeden önce bir molaya ihtiyaç duyduğunu ekledi.Uzman, sunucunun Ukrayna'nın köşeye sıkışıp sıkışmadığı sorusuna, Kiev'in savaşın başından beri çok zor durumda olduğunu kabul ederek şunu dedi:Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı hiçbir silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini defalarca dile getirmişti.
Avusturyalı askeri uzman: Zelenskiy'in çatışmayı dondurma isteği çaresizliğin göstergesi

09:19 23.10.2025
Avusturyalı Albay Reisner’in görüşüne göre, Vladimir Zelenskiy’in çatışmayı mevcut cephe hattı üzerinde dondurma talebi, Kiev rejiminin çaresizliğini ve Ukrayna ordusunun savaşı sürdüremeyeceğini gösteriyor.
Youtube’daki ntv Nachrichten kanalına konuşan Avusturya Savunma Bakanlığı askeri strateji uzmanı Markus Reisner, Vladimir Zelenskiy’in çatışmanın mevcut cephe hattında dondurulmasına hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Reisner, “Benim bakış açımdan, bu Ukrayna'nın giderek zor durumda kaldığının açık bir işareti. Özellikle de Donald Trump ile yapılan müzakerelerin büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından” diyerek Zelenskiy’in, savaşı sürdürmeden önce bir molaya ihtiyaç duyduğunu ekledi.
Uzman, sunucunun Ukrayna'nın köşeye sıkışıp sıkışmadığı sorusuna, Kiev'in savaşın başından beri çok zor durumda olduğunu kabul ederek şunu dedi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sadece Batı'nın desteği sayesinde ayakta kalabiliyor, ancak bu destek de tükenmek üzere ve Ukrayna rejimi tek başına bir yıpratma savaşını sürdüremez.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı hiçbir silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini defalarca dile getirmişti.
UKRAYNA KRİZİ
Herson Valisi: Rus ordusu Dinyeper deltasının büyük bölümünü kontrol ediyor
08:12
