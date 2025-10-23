https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rubio-israilin-bati-seriayi-ilhak-girisimleri-gazze-anlasmasini-tehdit-ediyor-1100412963.html

Rubio: İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak girişimleri Gazze anlaşmasını tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’i Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımlar atmaması konusunda uyardı. Detaylar haberde...

İsrail Parlamentosu, çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını öngören iki yasa tasarısını onaylama sürecine soktu. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki iki yıllık İsrail operasyonuna son vermeyi hedefleyen barış anlaşmasını duyurmasından sadece bir hafta sonra yaşandı.İsrail ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, “Başkan bu konuda şu anda destek veremeyeceğimizi açıkça ortaya koydu” dedi. Rubio, ilhak planlarının “barış anlaşması açısından tehdit oluşturduğunu” söyledi. ‘Endişe duyuyoruz'Rubio, “İsrail bir demokrasi, elbette kendi içlerinde farklı görüşler olacaktır. Ancak şu an için bu adımların ters etki yaratabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Batı Şeria’daki aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerine de değinen Rubio, “Üzerinde çalıştığımız dengeyi bozabilecek her şeyden endişe duyuyoruz” dedi.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ardından İsrail’i ziyaret eden Rubio, genel olarak Gazze anlaşmasının sürdürülmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti:Washington’un, Gazze’de ateşkesi korumak ve bölgeye istikrar gücü göndermek için destek istediği Arap ve Müslüman ülkeler, Batı Şeria’nın ilhakını “kırmızı çizgi” olarak görüyor.Dışişleri: Yok hükmündedirTürkiye Dışişleri Bakanlığı da dün akşam yazılı bir açıklama yayınlayarak İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:BM kararı: İsrail yükümlülüklerini ihlal ettiÖte yandan Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in son iki yılda Gazze’ye insani yardım girişini engellemesinin yükümlülüklerini ihlal ettiği yönünde bağlayıcı olmayan bir görüş bildirdi. Mahkeme, İsrail’in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) yardım faaliyetlerini engellememesi gerektiğini vurguladı

