İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Rubio: İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak girişimleri Gazze anlaşmasını tehdit ediyor
Rubio: İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak girişimleri Gazze anlaşmasını tehdit ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’i Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımlar atmaması konusunda uyardı. Detaylar haberde...
İsrail Parlamentosu, çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını öngören iki yasa tasarısını onaylama sürecine soktu. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki iki yıllık İsrail operasyonuna son vermeyi hedefleyen barış anlaşmasını duyurmasından sadece bir hafta sonra yaşandı.İsrail ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, "Başkan bu konuda şu anda destek veremeyeceğimizi açıkça ortaya koydu" dedi. Rubio, ilhak planlarının "barış anlaşması açısından tehdit oluşturduğunu" söyledi. 'Endişe duyuyoruz'Rubio, "İsrail bir demokrasi, elbette kendi içlerinde farklı görüşler olacaktır. Ancak şu an için bu adımların ters etki yaratabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerine de değinen Rubio, "Üzerinde çalıştığımız dengeyi bozabilecek her şeyden endişe duyuyoruz" dedi.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ardından İsrail'i ziyaret eden Rubio, genel olarak Gazze anlaşmasının sürdürülmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti:Washington'un, Gazze'de ateşkesi korumak ve bölgeye istikrar gücü göndermek için destek istediği Arap ve Müslüman ülkeler, Batı Şeria'nın ilhakını "kırmızı çizgi" olarak görüyor.Dışişleri: Yok hükmündedirTürkiye Dışişleri Bakanlığı da dün akşam yazılı bir açıklama yayınlayarak İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:BM kararı: İsrail yükümlülüklerini ihlal ettiÖte yandan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in son iki yılda Gazze'ye insani yardım girişini engellemesinin yükümlülüklerini ihlal ettiği yönünde bağlayıcı olmayan bir görüş bildirdi. Mahkeme, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yardım faaliyetlerini engellememesi gerektiğini vurguladı
Bugün İsrail'de temaslarda bulunması beklenen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’i Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımlar atmaması konusunda uyardı. 'Endişe duyduklarını' söyleyen Rubio, Amerikan basınına göre JD Vance'in ardından bölgeye gönderilen ikinci üst düzey isim.
İsrail Parlamentosu, çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını öngören iki yasa tasarısını onaylama sürecine soktu.
Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki iki yıllık İsrail operasyonuna son vermeyi hedefleyen barış anlaşmasını duyurmasından sadece bir hafta sonra yaşandı.
İsrail ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, “Başkan bu konuda şu anda destek veremeyeceğimizi açıkça ortaya koydu” dedi. Rubio, ilhak planlarının “barış anlaşması açısından tehdit oluşturduğunu” söyledi.

‘Endişe duyuyoruz'

Rubio, “İsrail bir demokrasi, elbette kendi içlerinde farklı görüşler olacaktır. Ancak şu an için bu adımların ters etki yaratabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Batı Şeria’daki aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerine de değinen Rubio, “Üzerinde çalıştığımız dengeyi bozabilecek her şeyden endişe duyuyoruz” dedi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ardından İsrail’i ziyaret eden Rubio, genel olarak Gazze anlaşmasının sürdürülmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti:

Her gün tehditler olacaktır ama şu anda planın öngördüğünden bile ileride olduğumuzu düşünüyorum. Hafta sonunu bu şekilde atlatmamız iyi bir işaret.

Washington’un, Gazze’de ateşkesi korumak ve bölgeye istikrar gücü göndermek için destek istediği Arap ve Müslüman ülkeler, Batı Şeria’nın ilhakını “kırmızı çizgi” olarak görüyor.

Dışişleri: Yok hükmündedir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da dün akşam yazılı bir açıklama yayınlayarak İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir.

BM kararı: İsrail yükümlülüklerini ihlal etti

Öte yandan Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in son iki yılda Gazze’ye insani yardım girişini engellemesinin yükümlülüklerini ihlal ettiği yönünde bağlayıcı olmayan bir görüş bildirdi.
Mahkeme, İsrail’in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) yardım faaliyetlerini engellememesi gerektiğini vurguladı
