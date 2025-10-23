Putin: Rusya, bireylerin dijital haklarının korunmasında aktif işbirliğine açık
Moskova'daki uluslararası bir konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Putin, dijital hakların korunması için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bireylerin dijital haklarının korunması alanındaki deneyimlerini paylaşmaya ve yabancı ortaklarla aktif işbirliği yapmaya açık olduğunu belirtti.
Putin, 'İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Sorunlar: Ombudsmanların En İyi Uygulamalarının Paylaşımı' Uluslararası Bilimsel Uygulama Konferansı'nın katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.
Rus lider, Moskova'nın bireylerin dijital haklarını korumak için sürekli olarak önlem aldığını vurgulayarak diğer ülkelerle bu alanda işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.
Moskova'daki etkinlik, çeşitli ülkelerden ombudsmanlar, hükümet yetkilileri, uzmanlar ve hukukçular da dahil 60'tan fazla ülkeden delegeyi bir araya getirdi.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da konferansın katılımcıları arasında yer aldı.
