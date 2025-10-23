Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/putin-rusya-bireylerin-dijital-haklarinin-korunmasinda-aktif-isbirligine-acik-1100412719.html
Putin: Rusya, bireylerin dijital haklarının korunmasında aktif işbirliğine açık
Putin: Rusya, bireylerin dijital haklarının korunmasında aktif işbirliğine açık
Sputnik Türkiye
Moskova'daki uluslararası bir konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Putin, dijital hakların korunması için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T12:12+0300
2025-10-23T12:20+0300
dünya
rusya
moskova
vladimir putin
dijital
dijital kimlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097851221_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_1eaf6849097ec96fc61e5f381568f56a.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bireylerin dijital haklarının korunması alanındaki deneyimlerini paylaşmaya ve yabancı ortaklarla aktif işbirliği yapmaya açık olduğunu belirtti.Putin, 'İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Sorunlar: Ombudsmanların En İyi Uygulamalarının Paylaşımı' Uluslararası Bilimsel Uygulama Konferansı'nın katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.Rus lider, Moskova'nın bireylerin dijital haklarını korumak için sürekli olarak önlem aldığını vurgulayarak diğer ülkelerle bu alanda işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.Moskova'daki etkinlik, çeşitli ülkelerden ombudsmanlar, hükümet yetkilileri, uzmanlar ve hukukçular da dahil 60'tan fazla ülkeden delegeyi bir araya getirdi.Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da konferansın katılımcıları arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kamu-basdenetcisi-akarca-moskovada-moskalkovayla-gorustu-1100408742.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097851221_17:0:646:472_1920x0_80_0_0_cf7b4f6b217e83429ec90adcd03a9acf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, vladimir putin, dijital, dijital kimlik
rusya, moskova, vladimir putin, dijital, dijital kimlik

Putin: Rusya, bireylerin dijital haklarının korunmasında aktif işbirliğine açık

12:12 23.10.2025 (güncellendi: 12:20 23.10.2025)
© Sputnik / Кристина КормилицынаVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Moskova'daki uluslararası bir konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Putin, dijital hakların korunması için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bireylerin dijital haklarının korunması alanındaki deneyimlerini paylaşmaya ve yabancı ortaklarla aktif işbirliği yapmaya açık olduğunu belirtti.

Putin, 'İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Sorunlar: Ombudsmanların En İyi Uygulamalarının Paylaşımı' Uluslararası Bilimsel Uygulama Konferansı'nın katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.

Rus lider, Moskova'nın bireylerin dijital haklarını korumak için sürekli olarak önlem aldığını vurgulayarak diğer ülkelerle bu alanda işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.

Moskova'daki etkinlik, çeşitli ülkelerden ombudsmanlar, hükümet yetkilileri, uzmanlar ve hukukçular da dahil 60'tan fazla ülkeden delegeyi bir araya getirdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da konferansın katılımcıları arasında yer aldı.
akarca moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
DÜNYA
Kamu Başdenetçisi Akarca, Moskova'da Moskalkova'yla görüştü
09:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала