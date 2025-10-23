https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/putin-rusya-bireylerin-dijital-haklarinin-korunmasinda-aktif-isbirligine-acik-1100412719.html

Putin: Rusya, bireylerin dijital haklarının korunmasında aktif işbirliğine açık

Putin: Rusya, bireylerin dijital haklarının korunmasında aktif işbirliğine açık

Sputnik Türkiye

Moskova'daki uluslararası bir konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Putin, dijital hakların korunması için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T12:12+0300

2025-10-23T12:12+0300

2025-10-23T12:20+0300

dünya

rusya

moskova

vladimir putin

dijital

dijital kimlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097851221_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_1eaf6849097ec96fc61e5f381568f56a.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bireylerin dijital haklarının korunması alanındaki deneyimlerini paylaşmaya ve yabancı ortaklarla aktif işbirliği yapmaya açık olduğunu belirtti.Putin, 'İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Sorunlar: Ombudsmanların En İyi Uygulamalarının Paylaşımı' Uluslararası Bilimsel Uygulama Konferansı'nın katılımcılarına selamlama mesajı gönderdi.Rus lider, Moskova'nın bireylerin dijital haklarını korumak için sürekli olarak önlem aldığını vurgulayarak diğer ülkelerle bu alanda işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.Moskova'daki etkinlik, çeşitli ülkelerden ombudsmanlar, hükümet yetkilileri, uzmanlar ve hukukçular da dahil 60'tan fazla ülkeden delegeyi bir araya getirdi.Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da konferansın katılımcıları arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kamu-basdenetcisi-akarca-moskovada-moskalkovayla-gorustu-1100408742.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, vladimir putin, dijital, dijital kimlik