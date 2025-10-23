Türkiye
Kamu Başdenetçisi Akarca, Moskova'da Moskalkova'yla görüştü
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 10. Avrasya Ombudsmanlar İttifakı Toplantısı marjında Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmeyle ilgili bir paylaşım yapan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, "Kamu Başdenetçimiz Sayın Mehmet Akarca, Avrasya Ombudsmanlar İttifakı Toplantısı kapsamında bulunduğu Moskova’da, Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Bilgiç, Akarca ve Moskalkova'nın görüşmede insani işbirliği konularını ele aldığını belirtti.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 10. Avrasya Ombudsmanlar İttifakı Toplantısı marjında Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili bir paylaşım yapan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, "Kamu Başdenetçimiz Sayın Mehmet Akarca, Avrasya Ombudsmanlar İttifakı Toplantısı kapsamında bulunduğu Moskova’da, Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Akarca ve Moskalkova'nın görüşmede insani işbirliği konularını ele aldığını belirtti.
