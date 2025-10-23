https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/putin-cok-cocuklu-aile-rusyada-norm-haline-gelmeli-1100424040.html

Putin: Çok çocuklu aile Rusya'da norm haline gelmeli

Görevi boyunca ailenin ve geleneksel değerlerin altını çizen Putin, çok çocukluluğun önemini bugün bir kez daha vurguladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok çocuklu ailenin Rusya'da norm haline gelmesi gerektiğini söyledi.Nüfus ve Aileye İlişkin Devlet Politikası Konseyi'nin ilk toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın tercihinin açık olduğunu, Rus toplumunun temel taşı olan aileye küresel destek verilmesi, ülkemizi yüzyıllardır birleştiren ve güçlendiren gerçek aile değerleri ve geleneklerinin korunması ve muhafaza edilmesinin kendileri için önem taşıdığını belirtti.Demografik zorluklara ancak Rusya'nın demografik potansiyelini geliştirerek, Rusya'nın tüm yerli halklarının sayısını koruyup artırarak, kalabalık ailelerin geleneklerini destekleyerek ve toplumun temelini oluşturan Rus ve Rusça konuşan yurttaşları anavatanlarına döndürme programları geliştirerek yanıt verebileceklerinin altını çizen Putin, "Geleceğimizin anahtarı, Rus toplumunun etnokültürel dengesinin ve egemenliğimizin sağlamlığının korunmasıdır. Üç veya daha fazla çocuklu bir ailenin ülkemizde norm, doğal bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Burada insanların içsel yönelimleri, inançları ve kendi önceliklerini belirleme biçimleri çok büyük, hatta bazen belirleyici bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

