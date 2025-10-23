https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/polonyada-skandal-coplukte-gizli-askeri-belgeler-bulundu-devlet-guvenligi-buyuk-tehlikede-1100412812.html
Polonya’da skandal: Çöplükte gizli askeri belgeler bulundu, 'Devlet güvenliği büyük tehlikede'
Polonya'nın Suwalki kentindeki bir çöplükte, askerî depoların haritaları, patlayıcı tahliye planları ve personel bilgileri gibi gizli devlet belgeleri bulundu... 23.10.2025
Polonya medyasından Onet’in haberine göre, Suwalki şehrinde bir arsada bulunan çöplükte yüzlerce gizli askerî belge ortaya çıkarıldı. Belgeler arasında askerî depoların konum haritaları, patlayıcı depolarının teknik detayları, tatbikat planları ve birlik konuşlanma belgeleri yer alıyor. Ayrıca bazı belgelerde askeri personelin kişisel bilgileri de bulunuyor.Belgeleri i̇nşaat şirketi çöpe atmışYerel yetkililer, belgelerin, orduya ait bir binayı restore eden özel bir şirketin çöpe attığı malzemeler arasında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketin sahibinin savcılık tarafından soruşturma altında olduğu ve tutuklu bulunduğu da belirtildi. Buna rağmen şirketin devlet ihalesiyle görevlendirilmiş olması, tartışmaları alevlendirdi.'Devlet güvenliği tehlikede'Olay, özellikle Polonya’nın doğu kanadındaki askerî birliklerin güvenliği açısından ciddi endişe yarattı. Uzmanlar, sızan bilgilerin ülkenin savunma stratejisini tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Bulunan belgelerin bir kısmının patlayıcıların savaş durumunda nasıl tahliye edileceğine dair detaylar içermesi, skandalın boyutunu büyüttü.Askerlerin tepkisi sert olduGazeteciler, belgelerde adı geçen bazı askerlerle iletişime geçti. Belgeleri gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşayan askerlerden biri, “Bu konuda yorum yapmayacağım çünkü müstehcen bir dil kullanmak zorunda kalacağım,” diyerek tepki gösterdi.Soruşturma devam ediyorPolonya Savcılığı, belgelerin çöpe nasıl atıldığına dair resmî soruşturma başlattı. Yetkililer, belgelerin güvenlik riski yaratmaması için derhal toplatıldığını ve sızdırılma ihtimalinin araştırıldığını duyurdu. Olayın, Polonya ordusunun gizlilik protokollerinin zayıflığını gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.
