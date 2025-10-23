Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/polonyada-skandal-coplukte-gizli-askeri-belgeler-bulundu-devlet-guvenligi-buyuk-tehlikede-1100412812.html
Polonya’da skandal: Çöplükte gizli askeri belgeler bulundu, 'Devlet güvenliği büyük tehlikede'
Polonya’da skandal: Çöplükte gizli askeri belgeler bulundu, 'Devlet güvenliği büyük tehlikede'
Sputnik Türkiye
Polonya’nın Suwalki kentindeki bir çöplükte, askerî depoların haritaları, patlayıcı tahliye planları ve personel bilgileri gibi gizli devlet belgeleri bulundu... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T12:14+0300
2025-10-23T12:14+0300
savunma
polonya
askeri
belge
gizli belge
çöp
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099360631_0:53:688:440_1920x0_80_0_0_663c1f2ac280ba3f24f228c49a83e934.png
Polonya medyasından Onet’in haberine göre, Suwalki şehrinde bir arsada bulunan çöplükte yüzlerce gizli askerî belge ortaya çıkarıldı. Belgeler arasında askerî depoların konum haritaları, patlayıcı depolarının teknik detayları, tatbikat planları ve birlik konuşlanma belgeleri yer alıyor. Ayrıca bazı belgelerde askeri personelin kişisel bilgileri de bulunuyor.Belgeleri i̇nşaat şirketi çöpe atmışYerel yetkililer, belgelerin, orduya ait bir binayı restore eden özel bir şirketin çöpe attığı malzemeler arasında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketin sahibinin savcılık tarafından soruşturma altında olduğu ve tutuklu bulunduğu da belirtildi. Buna rağmen şirketin devlet ihalesiyle görevlendirilmiş olması, tartışmaları alevlendirdi.'Devlet güvenliği tehlikede'Olay, özellikle Polonya’nın doğu kanadındaki askerî birliklerin güvenliği açısından ciddi endişe yarattı. Uzmanlar, sızan bilgilerin ülkenin savunma stratejisini tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Bulunan belgelerin bir kısmının patlayıcıların savaş durumunda nasıl tahliye edileceğine dair detaylar içermesi, skandalın boyutunu büyüttü.Askerlerin tepkisi sert olduGazeteciler, belgelerde adı geçen bazı askerlerle iletişime geçti. Belgeleri gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşayan askerlerden biri, “Bu konuda yorum yapmayacağım çünkü müstehcen bir dil kullanmak zorunda kalacağım,” diyerek tepki gösterdi.Soruşturma devam ediyorPolonya Savcılığı, belgelerin çöpe nasıl atıldığına dair resmî soruşturma başlattı. Yetkililer, belgelerin güvenlik riski yaratmaması için derhal toplatıldığını ve sızdırılma ihtimalinin araştırıldığını duyurdu. Olayın, Polonya ordusunun gizlilik protokollerinin zayıflığını gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kanada-basbakani-carney-abdye-guvenemeyiz-ihracatimizi-cesitlendirmeliyiz-1100412142.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099360631_17:0:673:492_1920x0_80_0_0_e12798aac70af29b2e82493fa640c162.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonya, askeri, belge, gizli belge, çöp, güvenlik
polonya, askeri, belge, gizli belge, çöp, güvenlik

Polonya’da skandal: Çöplükte gizli askeri belgeler bulundu, 'Devlet güvenliği büyük tehlikede'

12:14 23.10.2025
© Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaPolonya askerleri
Polonya askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Abone ol
Polonya’nın Suwalki kentindeki bir çöplükte, askerî depoların haritaları, patlayıcı tahliye planları ve personel bilgileri gibi gizli devlet belgeleri bulundu. Belgelerin, orduya ait bir binayı restore eden özel bir şirket tarafından atıldığı iddia ediliyor. Olay, ülke güvenliği açısından büyük endişe yarattı.
Polonya medyasından Onet’in haberine göre, Suwalki şehrinde bir arsada bulunan çöplükte yüzlerce gizli askerî belge ortaya çıkarıldı. Belgeler arasında askerî depoların konum haritaları, patlayıcı depolarının teknik detayları, tatbikat planları ve birlik konuşlanma belgeleri yer alıyor. Ayrıca bazı belgelerde askeri personelin kişisel bilgileri de bulunuyor.

Belgeleri i̇nşaat şirketi çöpe atmış

Yerel yetkililer, belgelerin, orduya ait bir binayı restore eden özel bir şirketin çöpe attığı malzemeler arasında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketin sahibinin savcılık tarafından soruşturma altında olduğu ve tutuklu bulunduğu da belirtildi. Buna rağmen şirketin devlet ihalesiyle görevlendirilmiş olması, tartışmaları alevlendirdi.

'Devlet güvenliği tehlikede'

Olay, özellikle Polonya’nın doğu kanadındaki askerî birliklerin güvenliği açısından ciddi endişe yarattı. Uzmanlar, sızan bilgilerin ülkenin savunma stratejisini tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Bulunan belgelerin bir kısmının patlayıcıların savaş durumunda nasıl tahliye edileceğine dair detaylar içermesi, skandalın boyutunu büyüttü.

Askerlerin tepkisi sert oldu

Gazeteciler, belgelerde adı geçen bazı askerlerle iletişime geçti. Belgeleri gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşayan askerlerden biri, “Bu konuda yorum yapmayacağım çünkü müstehcen bir dil kullanmak zorunda kalacağım,” diyerek tepki gösterdi.

Soruşturma devam ediyor

Polonya Savcılığı, belgelerin çöpe nasıl atıldığına dair resmî soruşturma başlattı. Yetkililer, belgelerin güvenlik riski yaratmaması için derhal toplatıldığını ve sızdırılma ihtimalinin araştırıldığını duyurdu. Olayın, Polonya ordusunun gizlilik protokollerinin zayıflığını gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
DÜNYA
Kanada Başbakanı Carney: Kanada, ABD dışındaki ihracatını iki katına çıkaracak
12:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала