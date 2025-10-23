Türkiye
Oya Aydoğan'ın oğlu 9 yıl sonra annesinin 'gerçek' ölüm nedenini açıkladı
Oya Aydoğan'ın oğlu 9 yıl sonra annesinin 'gerçek' ölüm nedenini açıkladı
Ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 9 yıl sonra annesinin ölüm nedenini açıkladı.
Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncularından olan 9 yıl önce 'boğazına patates kızartması takıldığı' için hayatını kaybettiği iddia edilen Oya Aydoğan'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı. Gurur Aydoğan, annesinin yüksek tansiyon hastası olduğunu belirtirken, "Patates aslında sadece orada denk gelmesiyle alakalı. Patates yiyip öksürüyor, öksürdükten sonra ise aort damarının patlamasına vesile oluyor. Yani patates takılmıyor aslında." ifadelerini kullandı. Annem doktora gitmeyi hiç sevmezdiKatıldığı bir televizyon programında annesi Oya Aydoğan'ın ölüm sürecinin tüm detaylarını anlatan oğlu Gurur Aydoğan, ' annesinin yüksek tansiyon hastası' olduğunu dile getirdi. Aydoğan, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu. Bu her an olabilirdi. 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok. Bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra da olabilirdi. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi" diye anlattı.Ben uyurum sabah geçer Aydoğan o gün yaşananları ise şöyle anlattı: "Sabah akşam düzenli olarak ilaç kullanıyordu. Tansiyonla ilgili kendini kötü hissediyor ve Erkan'a söylüyor (uzaktan bir akrabamız). Erkan da hemen ilacını getiriyor. Biraz zaman geçiyor, sonra annem 'Ben uyuyayım' diyor. Erkan ise 'Gurur'u arayayım, hastaneye gidelim abla' diyor. Annem de 'Hayır, ben uyurum sabaha geçer' diye yanıt veriyor. Ancak durum ilerleyince ve kendini çok kötü hissedince beni aradılar, 'Gurur hemen gelmen lazım, annen çok kötü' dediler. Ben geldiğimde bilinci yerindeydi fakat kontrolünün %60-70'ini kaybetmişti."Patates vesile oluyorYıllardır annesinin patates kızartmasının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybettiği yönündeki haberlerle ilgili de, "Patates aslında sadece orada denk gelmesiyle alakalı. Patates yiyip öksürüyor, öksürdükten sonra ise aort damarının patlamasına vesile oluyor. Yani patates takılmıyor aslında." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 9 yıl sonra annesinin ölüm nedenini açıkladı.
