'OPEC ülkeleri, ABD'nin Rus şirketlerine yaptırımlarının ardından petrol üretimini artırmaya hazır'
‘OPEC ülkeleri, ABD'nin Rus şirketlerine yaptırımlarının ardından petrol üretimini artırmaya hazır’
Kuveyt Petrol Bakanı El-Rumi, ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarının etkisiyle talebin artması durumunda OPEC ülkelerinin daha yüksek petrol üretim... 23.10.2025
Kuveyt Petrol Bakanı Tarek el-El-Rumi, 27. Körfez Ülkeleri Çevre Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, OPEC ülkelerinin ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından artan talep karşısında önceki yüksek petrol üretim seviyelerine geri dönmeye hazır olduğunu ifade etti.El-Rumi ayrıca, Rus şirketlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle Körfez ve Ortadoğu ülkeleri petrolüne olan talebinin artmasını ve petrol fiyatlarının yükselmesini beklediğini kaydetti.
