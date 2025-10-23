Türkiye
'OPEC ülkeleri, ABD'nin Rus şirketlerine yaptırımlarının ardından petrol üretimini artırmaya hazır'
‘OPEC ülkeleri, ABD'nin Rus şirketlerine yaptırımlarının ardından petrol üretimini artırmaya hazır’
‘OPEC ülkeleri, ABD'nin Rus şirketlerine yaptırımlarının ardından petrol üretimini artırmaya hazır’
Kuveyt Petrol Bakanı El-Rumi, ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarının etkisiyle talebin artması durumunda OPEC ülkelerinin daha yüksek petrol üretim... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
Kuveyt Petrol Bakanı Tarek el-El-Rumi, 27. Körfez Ülkeleri Çevre Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, OPEC ülkelerinin ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından artan talep karşısında önceki yüksek petrol üretim seviyelerine geri dönmeye hazır olduğunu ifade etti.El-Rumi ayrıca, Rus şirketlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle Körfez ve Ortadoğu ülkeleri petrolüne olan talebinin artmasını ve petrol fiyatlarının yükselmesini beklediğini kaydetti.
‘OPEC ülkeleri, ABD'nin Rus şirketlerine yaptırımlarının ardından petrol üretimini artırmaya hazır’

22:24 23.10.2025
Kuveyt Petrol Bakanı El-Rumi, ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarının etkisiyle talebin artması durumunda OPEC ülkelerinin daha yüksek petrol üretim seviyelerine geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.
Kuveyt Petrol Bakanı Tarek el-El-Rumi, 27. Körfez Ülkeleri Çevre Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, OPEC ülkelerinin ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından artan talep karşısında önceki yüksek petrol üretim seviyelerine geri dönmeye hazır olduğunu ifade etti.
El-Rumi ayrıca, Rus şirketlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle Körfez ve Ortadoğu ülkeleri petrolüne olan talebinin artmasını ve petrol fiyatlarının yükselmesini beklediğini kaydetti.
DÜNYA
Arjantinli uzman: Trump'ın Rusya’ya yönelik yaptırımları çok kutuplu dünyanın oluşum sürecini hızlandırıyor
18:34
