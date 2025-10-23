Her yeni provokasyon ve her zorlayıcı önlem, Rusya’nın özel askeri operasyonundaki hedeflerine daha hızlı ulaşmasına neden oluyor. Moskova, Batı’nın diplomatik çözüm arayışında gerçek bir istek göstermediğini görüyor. Bu nedenle, Trump'ın Putin ile doğrudan diyalog kurmayı reddetmesi, kararlılığın bir göstergesi değil, daha çok Avrasya'daki durumu istikrara kavuşturmak ve Washington ile Moskova arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı ve küresel denge temelinde yeniden gözden geçirmek için kaçırılmış bir tarihsel fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu da çok kutuplu bir dünyanın oluşum sürecini hızlandırıyor.