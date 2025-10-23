Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin: Budapeşte’deki zirve önerisi ABD tarafından yapıldı
Arjantinli uzman: Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları çok kutuplu dünyanın oluşum sürecini hızlandırıyor
Arjantinli uzman: Trump'ın Rusya’ya yönelik yaptırımları çok kutuplu dünyanın oluşum sürecini hızlandırıyor
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Trump'ın Rusya'ya karşı açıkladığı yeni yaptırımlar ve Macaristan'daki zirveyi iptal kararlarının...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile planlanan görüşmeleri iptal etme kararı ve Rus petrol şirketleri Rosneft ile Lukoil’e karşı açıkladığı yeni yaptırımları Sputnik’e değerlendiren Casteglione, Batı yaptırımlarının Moskova’yı doğuya ve güneye stratejik bir yönelime ittiğini ve bunun da çok kutuplu bir dünyanın inşasını hızlandırdığını vurguladı.
abd, rusya, yaptırım, donald trump, vladimir putin, moskova, batı, rosneft, lukoil
abd, rusya, yaptırım, donald trump, vladimir putin, moskova, batı, rosneft, lukoil

Arjantinli uzman: Trump'ın Rusya’ya yönelik yaptırımları çok kutuplu dünyanın oluşum sürecini hızlandırıyor

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Trump'ın Rusya'ya karşı açıkladığı yeni yaptırımlar ve Macaristan'daki zirveyi iptal kararlarının Moskova'nın stratejik dönüşümü ve çok kutuplu dünyanın oluşum sürecini hızlandırdığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile planlanan görüşmeleri iptal etme kararı ve Rus petrol şirketleri Rosneft ile Lukoil’e karşı açıkladığı yeni yaptırımları Sputnik’e değerlendiren Casteglione, Batı yaptırımlarının Moskova’yı doğuya ve güneye stratejik bir yönelime ittiğini ve bunun da çok kutuplu bir dünyanın inşasını hızlandırdığını vurguladı.
Başkan Donald Trump'ın Vladimir Putin ile planlanan görüşmeyi iptal etme kararı ve Scott Bessent'in Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırımlar açıklaması, ABD liderinin stratejisinde keskin bir dönüşe işaret ediyor. Paradoksal olarak, zamanında kendini demokratik müdahaleci politikalara alternatif olarak sunan Trump, bugün ekonomik ve askeri baskı ile Rusya'yı zayıflatabileceğini düşünen eski ABD yönetiminin aynı hatalarını tekrarlıyor gibi görünüyor.
2022 yılından bu yana jeopolitik gerçeklik derinden değişti ve Moskova’nın ekonomik, politik ve askeri gücü, rakiplerini bile şaşırttı. Batı’nın uyguladığı yaptırımlar, yalnızca Rusya’nın iç yapısını çökertmeye yönelik bir tehdit oluşturmuyor, aynı zamanda Moskova’yı doğuya ve güneye stratejik bir yönelime iterek Çin, Hindistan ve İran ile ittifaklarını güçlendiriyor. Bu değişim, çok kutuplu bir dünyanın inşasını hızlandırıyor.
Her yeni provokasyon ve her zorlayıcı önlem, Rusya’nın özel askeri operasyonundaki hedeflerine daha hızlı ulaşmasına neden oluyor. Moskova, Batı’nın diplomatik çözüm arayışında gerçek bir istek göstermediğini görüyor. Bu nedenle, Trump'ın Putin ile doğrudan diyalog kurmayı reddetmesi, kararlılığın bir göstergesi değil, daha çok Avrasya'daki durumu istikrara kavuşturmak ve Washington ile Moskova arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı ve küresel denge temelinde yeniden gözden geçirmek için kaçırılmış bir tarihsel fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu da çok kutuplu bir dünyanın oluşum sürecini hızlandırıyor.
