Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ogretmene-tokat-atan-veli-tutuklandi-1100432027.html
Öğretmene tokat atan veli tutuklandı
Öğretmene tokat atan veli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir ilkokulda öğretmene tokat attığı öne sürülen veli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T21:40+0300
2025-10-23T21:40+0300
türki̇ye
antalya
antalya cumhuriyet başsavcılığı
alanya
alanya emniyet müdürlüğü
mahkeme
mahkeme kararı
nöbetçi mahkeme
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100431853_0:114:2835:1709_1920x0_80_0_0_639a59f07de58298bdf968c2f183a79c.jpg
Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’nda nöbetçi öğretmen Z.Ö, ikinci sınıf öğrencisi bir çocuğu bahçeye yönlendirdiği sırada okulda bulunan veli M.Ç. duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın ardından veli, öğretmene tokat attı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen veli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş Eğitim-İş Sendikası Alanya Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, eğitim ortamında hiçbir şekilde şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/3-yasindaki-cocugun-kreste-ogretmeni-tarafindan-isirildigi-iddia-edildi-sorusturma-baslatildi-1100333620.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100431853_113:0:2721:1956_1920x0_80_0_0_ae229bc65c0250843c3f548577e5ef91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, antalya cumhuriyet başsavcılığı, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, öğretmen
antalya, antalya cumhuriyet başsavcılığı, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, öğretmen

Öğretmene tokat atan veli tutuklandı

21:40 23.10.2025
© AA / Mert CantürkÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA / Mert Cantürk
Abone ol
Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir ilkokulda öğretmene tokat attığı öne sürülen veli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’nda nöbetçi öğretmen Z.Ö, ikinci sınıf öğrencisi bir çocuğu bahçeye yönlendirdiği sırada okulda bulunan veli M.Ç. duruma müdahale etti.
Sözlü tartışmanın ardından veli, öğretmene tokat attı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen veli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş Eğitim-İş Sendikası Alanya Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, eğitim ortamında hiçbir şekilde şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
kız çocuk temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
TÜRKİYE
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddia edildi: Soruşturma başlatıldı
20 Ekim, 15:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала