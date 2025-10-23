https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ogretmene-tokat-atan-veli-tutuklandi-1100432027.html

Öğretmene tokat atan veli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir ilkokulda öğretmene tokat attığı öne sürülen veli M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T21:40+0300

2025-10-23T21:40+0300

2025-10-23T21:40+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100431853_0:114:2835:1709_1920x0_80_0_0_639a59f07de58298bdf968c2f183a79c.jpg

Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu’nda nöbetçi öğretmen Z.Ö, ikinci sınıf öğrencisi bir çocuğu bahçeye yönlendirdiği sırada okulda bulunan veli M.Ç. duruma müdahale etti. Sözlü tartışmanın ardından veli, öğretmene tokat attı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen veli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenin avukatı Bihter Gönültaş Eğitim-İş Sendikası Alanya Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, eğitim ortamında hiçbir şekilde şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

2025

