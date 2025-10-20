Türkiye
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddia edildi: Soruşturma başlatıldı
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddia edildi: Soruşturma başlatıldı
Edirne'de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun öğretmeni tarafından kolundan ısırıldığı iddia edildi.
Edirne'de bir aile, özel bir kreşe giden 3 yaşındaki kızlarının öğretmenleri tarafından ısırıldığını öne sürdü. Aile şikayetçi olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Kreş öğretmeni ısırdı iddiası Edirne'deki 3 yaşındaki kızını gittiği özel kreşten almaya giden baba Y.K, kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddia edildi: Soruşturma başlatıldı

15:12 20.10.2025
Edirne'de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun öğretmeni tarafından kolundan ısırıldığı iddia edildi.
Edirne'de bir aile, özel bir kreşe giden 3 yaşındaki kızlarının öğretmenleri tarafından ısırıldığını öne sürdü. Aile şikayetçi olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kreş öğretmeni ısırdı iddiası

Edirne'deki 3 yaşındaki kızını gittiği özel kreşten almaya giden baba Y.K, kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.
Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan Diyarbakır'daki özel kreşe ilişkin açıklama: Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler görevden alınmıştır
23 Eylül, 00:20
