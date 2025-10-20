https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/3-yasindaki-cocugun-kreste-ogretmeni-tarafindan-isirildigi-iddia-edildi-sorusturma-baslatildi-1100333620.html

3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddia edildi: Soruşturma başlatıldı

3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddia edildi: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Edirne'de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun öğretmeni tarafından kolundan ısırıldığı iddia edildi. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T15:12+0300

2025-10-20T15:12+0300

2025-10-20T15:12+0300

türki̇ye

kreş

şiddet

çocuğa şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332314_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_697f1cd81597d06f708e08692d29d400.jpg

Edirne'de bir aile, özel bir kreşe giden 3 yaşındaki kızlarının öğretmenleri tarafından ısırıldığını öne sürdü. Aile şikayetçi olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Kreş öğretmeni ısırdı iddiası Edirne'deki 3 yaşındaki kızını gittiği özel kreşten almaya giden baba Y.K, kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü.Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.K, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreş öğretmeni N.D'den şikayetçi oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/bakanliktan-diyarbakirdaki-ozel-krese-iliskin-aciklama-siddet-uyguladigi-iddia-edilen-ogretmenler-1099584520.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kreş, şiddet, çocuğa şiddet