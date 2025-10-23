https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/nbade-bahis-skandali-unlu-koc-fbi-tarafindan-gozaltina-alindi-1100426890.html

NBA’de bahis skandalı: Ünlü koç FBI tarafından gözaltına alındı

Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups, organize suçla bağlantılı yasa dışı bir bahis ağına dahil olduğu iddiasıyla FBI tarafından gözaltına alındı, 30 isim daha soruşturma kapsamında. Detaylar haberde...

ABD basınına konuşan kaynaklara göre, 49 yaşındaki eski Detroit Pistons yıldızı ve NBA şampiyonu Billups, Perşembe sabahı Oregon’da gözaltına alındı.Gözaltı, takımının sezon açılış maçından sadece bir gece sonra gerçekleşti.Aynı soruşturma kapsamında, Miami Heat oyuncusu Terry Rozier de ayrı ama bağlantılı bir yasa dışı bahis davasında suçlandı.Ayrıca eski NBA oyuncusu Damon Jones’un da soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.‘Mafya bağlantılı’ bahis ağıSoruşturma dosyasında Billups’ın, Gambino, Bonanno ve Genovese ‘mafyalarıyla’ bağlantılı olduğu iddia edilen yasadışı bir poker çetesine dahil olduğu ileri sürülüyor.Kaynaklara göre, toplam 31 kişi, New York’un Manhattan bölgesinde, Hamptons’ta ve Las Vegas’ta düzenlenen ‘hileli bahisleri’ organize etmekle suçlanıyor.‘Özel makine ve yazılımlar’Bu oyunlarda kullanılan ‘hileli özel makineler ve yazılımlar’, ev sahibi tarafa avantaj sağlamak için manipüle ediliyordu. Profesyonel sporcuların, mafya tarafından ne zaman kaybedecek.

