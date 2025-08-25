https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/nba-efsaneleri-jordan-bryant-imzali-basketbol-karti-rekor-fiyata-satildi-tum-zamanlarin-en-pahali-1098809595.html

NBA efsaneleri Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı rekor fiyata satıldı: Tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu

ABD'de düzenlenen müzayedede NBA efsaneleri Jordan-Bryant imzalı basketbol kartı 12,9 milyon dolara satıldı. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

yaşam

michael jordan

kobe bryant

nba

heritage auctions

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104206/37/1042063716_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_86a69e5eaeb07cb9e1a02d19e034a2ab.jpg

ABD'de düzenlenen müzayedede, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın imzalarını taşıyan basketbol kartı 12,9 milyon dolara alıcı bularak tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu.Müzayede evi Heritage Auctions, nadir bulunan ve her birinde oyuncu imzaları olan basketbol kartlarını ve bazı eşyaları satışa çıkardı.Tüm zamanların en pahalı spor kartı olduAçık artırmada, NBA efsaneleri Jordan ve Bryant'ın imzasının bulunduğu kart 12,9 milyon dolara alıcı bularak, tüm zamanların en pahalı spor kartı oldu.Satış, daha önce 2022'de 12,6 milyon dolara satılan 1952 Topps Mickey Mantle kartının rekorunu geride bıraktı. Kartın Jordan ve Bryant'ın portrelerini, imzalarını ve forma logo parçalarını içerdiği, ayrıca Jordan'a ait forma parçasının özel altın varyant olduğu belirtiliyor.

